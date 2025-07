Hace dos años, Vox se convirtió en la llave del Gobierno en todas las comunidades en las que el PP ganó las elecciones sin mayoría ... absoluta, salvo en Cantabria. María José Sáenz de Buruaga eligió arrancar la legislatura con el PRC y desde entonces, la portavoz de los de Santiago Abascal en la región, Leticia Díaz (Infiesto, 1969), ha hecho una oposición férrea a la presidenta –salteada con algunos acuerdos puntuales– y ha puesto el acento en los «intereses ocultos» de la alianza que echó a andar la legislatura.

–Hace un año, decía en una entrevista como esta que Buruaga había adquirido los peores vicios del PRC con eso de prometer mucho y hacer poco. ¿Cree que ha rectificado?

–La inercia hace que cuestiones que estaban pendientes se vayan ejecutando, pero lo que falta es identidad propia. Buruaga ha decidido unir su futuro al del PRC. Lo único que el PP puede atribuirse como propio en estos dos años, es la Ley de Simplificación, que ha salido adelante gracias a los votos de Vox. Fue un apoyo condicionado, entre otras cosas, a que en seis meses los silencios administrativos pasaran a ser positivos, y no está sucediendo. Todo lo demás son proyectos heredados.

–Buruaga expuso un abanico de buenos datos económicos, ¿no compra ese marco?

–La presidenta es campeona en dos cosas. Primero, en recaudación fiscal. Nadie ha recaudado tanto como este Gobierno. Y segundo, en maquillar la realidad. Vive en un mundo imaginario. Si la población está cada vez más envejecida, hay más pensionistas y menos trabajadores y los jóvenes más preparados se van, normal que el paro vaya muy bien. Somos absolutamente combativos en la deflactación de los impuestos. Porque el PP lo pedía en la oposición y porque es la única manera de que esa tasa de empobrecimiento no siga creciendo. ¿Y qué pasará cuando se acaben los fondos europeos? Vamos a tener un problema porque estamos adoptando medidas de gasto estructural con fondos que son coyunturales.

–¿Por qué cree que Cantabria es la región de Europa con menos nacimientos y qué se puede hacer para solucionarlo?

–Porque no hay oportunidades. Una de las cosas que Buruaga comparte con Pedro Sánchez es que son alumnos aventajados en la asignatura de marketing. Desde el minuto uno viene diciendo que ha hecho de Cantabria la tierra de las oportunidades. Si los jóvenes se van... La pasada semana hablaban del proyecto de la carretera Campoo-Liébana, que está muy bien. ¿Por qué no dice en qué año va a funcionar? Nos engañan con el tren, con La Pasiega que va a ser solo un gran polígono industrial...

–La corrupción vuelve a estar de actualidad. ¿Nota que exista este problema en Cantabria, aunque sea a pequeña escala?

–En Cantabria hay corrupción. Por ejemplo, porque no se hace una revisión de todas las ayudas y no hay un buen sistema de inspecciones. No es que el Gobierno tenga voluntad de ser corrupto, sino por todas las grietas que tiene el sistema. Las había con el bipartito PRC-PSOE y el PP no ha cambiado nada. Las comunidades autónomas son insostenibles y el ciudadano y las empresas no pueden ya pagar más impuestos. El PP da el mismo dinero a los sindicatos y a la patronal que el bipartito. No permiten que el sector primario, que no querría subvenciones si tuviera buenas condiciones, viva de su trabajo.

–¿En qué ha contribuido Vox a mejorar Cantabria? Los apoyos del PRC al Gobierno han desactivado los votos de Vox.

–Está completamente equivocado. Una parte importante de nuestras propuestas en el Parlamento han salido adelante. Quizás somos el partido que más influimos. He hecho ese análisis de los datos. El PP dice que votamos mucho con el PSOE y con el PRC: votamos todo lo que sea bueno para Cantabria, venga de donde venga.

–Otra cosa es que el Gobierno escuche al Parlamento…

–Es verdad que luego no ejecutan esas propuestas que se aprueban. ¿Qué está haciendo el PSOE azul en Cantabria? Lo mismo que Sánchez en Madrid. Prescinde del legislativo. Como quiere jugar a llevarse bien con todos, no se lleva bien con nadie.

–Pero el PRC sí ha influido en el Presupuesto y Vox, que podía haber sido un socio estable, no.

–No han sido más inteligentes, es que nosotros pusimos una serie de condiciones que el PP pensó que eran demasiado exigentes. Básicamente, sacar el dinero de todos los asuntos ideológicos. Por eso el PP prefiere negociar con los regionalistas. Eso es mercadear, como Sánchez con los separatistas. No queremos recibir a 150 menas porque tienen que estar con sus familias. Y si no pueden atenderles, con los servicios sociales de su país para que la gente no se desarraigue. Es lo que dice ya la ley.

–¿A usted le gustaría expulsar inmigrantes de Cantabria?

–El mensaje es claro. Y yo se lo resumo. Ilegales. Es decir, los que vienen dando una patada en la puerta. Los ilegales. Los españoles, cuando salíamos, íbamos con una propuesta de contrato y nos pedían respetar las normas del país. Eso sigue pasando hoy en la mayoría de países. Lo de las fronteras abiertas de España es una anomalía. En Australia, la ley no permite regularizar a quien entra ilegal. Aquí se regularizan, lo que fomenta la existencia de mafias. ¿Quiénes tienen que estar más preocupados de que Vox llegue al Gobierno? Los inmigrantes legales delincuentes. Si el que viene de fuera se dedica a hacer daño, pues tiene que irse. Estamos pidiendo cosas de sentido común.

–¿Cuántas personas se verían afectadas en Cantabria? Más allá de las cuestiones sociales, ¿cómo afectaría a nuestra economía?

–Las cifras de ilegales, el primero que no las ofrece, es el Gobierno. Y las de criminalidad de los inmigrantes, porque no les queda más remedio. Estamos deseando que la gente venga a aportar, a construir, a trabajar, a tirar del carro. Si nosotros hemos sido emigrantes, si los españoles somos los reyes del mestizaje, ¿quiénes tienen que estar preocupados? Ilegales y delincuentes. ¿El resto? Tranquilidad total.

–Este curso ha sido el de la salida de Cristóbal Palacio del Grupo Parlamentario, ha habido una denuncia de una trabajadora contra usted, ha estado en sus despachos la Policía…

–Bueno, eso es lo que quieren trasladar los medios de comunicación. La realidad del día a día es trabajo, trabajo y trabajo.

–Son hechos.

–Sobre Palacio, lamentamos que se haya llevado el acta de diputado. Es poco coherente, pero es su decisión. Desde luego, ya no estamos sometidos a montajes como antes.

–¿Le han dado en Madrid garantías de que repetirá como cabeza de lista en 2027?

–Estoy aquí porque Vox me pidió que estuviera. Si Vox me pide que esté, valoraré en su momento mi decisión. Y si no me lo pide, no pasa nada.

–¿No lo han tratado aún?

–No. Cuando me lo pidieron, yo di el paso al frente porque creo que estamos en un momento en España y en Cantabria donde hay que ser valientes. Si mañana me dicen otra cosa, yo me vuelvo para mi trabajo. Otros igual no tienen dónde volver.