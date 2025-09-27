El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pleno del Parlamento de Cantabria, en una imagen de archivo. Roberto Ruiz
Parlamento de Cantabria

PP y Vox frenan la declaración institucional sobre Gaza porque incluía la palabra 'genocidio'

El PRC, que redactó el documento, hizo un esfuerzo por mediar que no dio resultado porque el PSOE se negó a tocar el primer borrador: «Las cosas, por su nombre»

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Los diputados del Parlamento de Cantabria no leerán en el pleno del próximo lunes una declaración para condenar el asesinato de civiles en Gaza ... a manos del ejército de Israel. Tanto PP como Vox se han negado a validar el documento que había redactado el PRC -y que contaba con el apoyo total del PSOE- para dar respuesta a la petición remitida a la Cámara por distintos colectivos sociales de la comunidad autónoma.

