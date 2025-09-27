PP y Vox frenan la declaración institucional sobre Gaza porque incluía la palabra 'genocidio'
El PRC, que redactó el documento, hizo un esfuerzo por mediar que no dio resultado porque el PSOE se negó a tocar el primer borrador: «Las cosas, por su nombre»
Santander
Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00
Los diputados del Parlamento de Cantabria no leerán en el pleno del próximo lunes una declaración para condenar el asesinato de civiles en Gaza ... a manos del ejército de Israel. Tanto PP como Vox se han negado a validar el documento que había redactado el PRC -y que contaba con el apoyo total del PSOE- para dar respuesta a la petición remitida a la Cámara por distintos colectivos sociales de la comunidad autónoma.
Con que una de estas dos formaciones dijera 'no', la declaración ya habría decaído porque este tipo de iniciativas requieren la unanimidad de todos los grupos. Lo que sorprendió tanto a regionalistas como a socialistas fue que los populares también se desmarcaran alegando, entre otras cosas, la utilización de la palabra 'genocidio' para describir la situación que se está viviendo en Palestina.
Las claves
Más allá del término
Los populares afirman que no restan gravedad a la masacre, pero no entrarán «en el juego de Sánchez»
El contenido
El documento que estaba sobre la mesa también condenaba los atentados de Hamás contra Israel
Frente a la tesis de feijóo
Los presidentes de Aragón, Galicia y Andalucía sí hablan de genocidio. Buruaga guarda silencio
Un debate propio
Los socialistas volverán a llevar este asunto al pleno del Parlamento cántabro el próximo 6 de octubre
Un debate, el terminológico, que está dejando ver en toda España las diferentes sensibilidades que existen en el PP sobre este asunto. Mientras que la dirección nacional se niega a decir 'genocidio' pero ya habla abiertamente de «masacre» y condena la operación del Gobierno de Netanyahu, hay presidentes autonómicos como los de Aragón, Andalucía y Galicia que tienen muchos menos complejos de usar esa palabra.
En Cantabria, por ahora, se alinean con Génova. De hecho, la presidenta Buruaga no se ha pronunciado. El portavoz en el Parlamento regional, Juan José Alonso, explicaba ayer que su posición no implica restar un ápice de gravedad a este episodio, solo que se niegan a entrar en el marco de debate que ha creado Pedro Sánchez por lo que considera «intereses políticos».
Durante todo el día, el PRC intentó sin éxito buscar un punto de consenso. ¿Cómo? Aunque los regionalistas sí ven claramente un genocidio en Gaza, ofrecieron cambiar esa palabra por la expresión «masacre y asesinatos generalizados», con el visto bueno de los colectivos que dieron el primer paso, para que el PP se encontrara más cómodo.
Pero ahí fue el PSOE el que se negó. «Hay que llamar a las cosas por su nombre. La declaración es muy neutra para que todos los grupos la puedan firmar, pero cuando se ha asesinado a más de 60.000 palestinos no se puede llamar ni masacre ni barbarie a lo que es un genocidio», subrayó su portavoz, Mario Iglesias. Además, recuerdan que el texto también condena los atentados de Hamás en octubre de 2023.
«A los niños les están asesinando y nosotros estamos discutiendo por lo que Madrid nos impone. Es una vergüenza», añadía Paula Fernández, candidata a la Presidencia de Cantabria por el PRC. Aunque piensa que el PSOE podía haber sido más flexible, sobre todo lamenta que el PP de Buruaga se alinee con Ayuso.
CC OO promueve actos de apoyo a Palestina en los centros educativos cántabros
Comisiones Obreras (CC OO) instará a los centros educativos cántabros a que reconozcan y condenen la situación en Gaza. El sindicato dio a conocer esta iniciativa después de que el Consejo Escolar, con cinco votos a favor frente a siete en contra, se negara a debatir una proposición de resolución en apoyo a Palestina, con el alegato de que «no es la misión de este organismo debatir un asunto que ellos califican de político». La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Conchi Sánchez, achacó este rechazo a «criterios ideológicos» y lamentó que los centros cántabros «no puedan manifestarse ante la gravísima situación de destrucción del sistema educativo de Palestina». Sánchez también señaló el contraste de esta negativa por parte del Consejo Escolar frente a otras acciones similares emprendidas por el organismo frente a la dana o Ucrania.
