José Luis Vallines, en su despacho de la empresa Canfrisa en la calle Lealtad de Santander. Roberto Ruiz

El PRC estudia denunciar a Vallines por señalar a Revilla y Mazón en el 'caso Obras Públicas'

El expresidente del PP dijo en una entrevista en El Diario Montañés que ambos dirigentes regionalistas eran conocedores de la trama

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 14:40

Los servicios jurídicos del PRC están estudiando las declaraciones realizadas por el que fuera presidente del PP de Cantabria José Luis Vallines, en una entrevista ... concedida a El Diario Montañés, contra Miguel Ángel Revilla y José María Mazón, al considerar que pueden ser constitutivas de delito por contener «afirmaciones falsas y gravemente lesivas» para la imagen de ambos políticos, y para el conjunto de la formación, que además vulnerar su derecho al honor.

