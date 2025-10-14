El PRC estudia denunciar a Vallines por señalar a Revilla y Mazón en el 'caso Obras Públicas'

Los servicios jurídicos del PRC están estudiando las declaraciones realizadas por el que fuera presidente del PP de Cantabria José Luis Vallines, en una entrevista ... concedida a El Diario Montañés, contra Miguel Ángel Revilla y José María Mazón, al considerar que pueden ser constitutivas de delito por contener «afirmaciones falsas y gravemente lesivas» para la imagen de ambos políticos, y para el conjunto de la formación, que además vulnerar su derecho al honor.

En un momento de la entrevista, hablando sobre el 'caso Obras Públicas', Vallines declara: «¿Crees que Miguel Ángel Revilla, que ha sido presidente y consejero, no notó nunca nada? Cuántas veces se habrán quejado las empresas de lo que estaba pasando ante él y a José María Mazón... ¿Crees que no lo sabían? ¿Cómo no lo van a saber? Y ellos tenían la obligación de investigar lo que estaba pasando. Es imposible que exista esa trama sin que lo sepan y lo toleren. No me cabe ninguna duda que sabían lo que pasaba porque los propios afectados se iban a quejar.

La dirección regionalista entiende que las palabras de Vallines «exceden el ámbito de la libertad de expresión y de la crítica política» y suponen «un intento deliberado de dañar la reputación del PRC», utilizando para ello el llamado 'caso Obras Públicas', en el que «si algo ha quedado probado es que no hay ningún político involucrado y que todos los hechos ilícitos fueron exclusiva responsabilidad de un funcionario, en connivencia con determinadas empresas privadas». De hecho, el propio Gobierno de Cantabria, en manos del Partido Popular, «ha reconocido expresamente la realidad de lo ocurrido, al llegar a un acuerdo sobre la pena del funcionario».

En estas condiciones, el PRC no sólo reivindica la «buena imagen y la actuación intachable» de Miguel Ángel Revilla y José María Mazón, sino que también advierte que no permitirá la difusión de «más falsedades que manchen su buen nombre, ni pongan en duda los principios y la trayectoria de quienes siempre han servido a Cantabria desde la honradez, el rigor y la honestidad».

«Ninguno de los cargos regionalistas tuvo participación alguna en ese caso, como bien ha quedado demostrado en los tribunales y en el acuerdo con el funcionario ratificado por el Gobierno de Cantabria. Por lo tanto, no vamos a tolerar que nadie siga manchando nuestro buen nombre», señalan desde el PRC.