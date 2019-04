Preston refleja «el gran mosaico de dolor» de la Guerra Civil

Un referente comprometido con la historia de España

En su trayectoria y especialización, Paul Preston, historiador brillante, prolífico y comprometido, ha proyectado luz sobre algunos de los aspectos más cruciales y también espinosos de la historia contemporánea española en campos, en su momento, poco frecuentados, y ha estimulado con su producción historiográfica la apertura en nuestro país de espacios de reflexión y debate que han enriquecido nuestra cultura política democrática. Por ello, en la actualidad, a pesar de la libertad y apertura temática y la multiplicación de especialistas de calidad, se le sigue considerando una figura de referencia. Su obra, traducida a doce idiomas y sujeta a numerosas reediciones, cubre prácticamente en su totalidad el siglo XX español. Su producción es abrumadora, la nómina de libros o artículos resulta, como se diría en inglés, 'too long to be listed': demasiado larga para enumerarla (...).

La Guerra Civil constituye, indudablemente, su terreno más frecuentado desde diferentes perspectivas, y también el que, como ha confesado muchas veces, más dolor le produce. En este sentido es un hispanista particularmente cercano y comprometido con la historia de España con la que siempre se ha involucrado intensamente desde un posicionamiento democrático, progresista y también reivindicativo, sin que ello sea incompatible con su rigor científico. Preston llegó a admitir que escribiendo 'El Holocausto español', donde profundizaba en la violencia durante la guerra en ambos bandos y en la voluntad de exterminio del vencedor, en no pocas ocasiones hubo de interrumpir su redacción sobrepasado por la angustia (...).

Su compromiso cívico y democrático le ha involucrado en las reivindicaciones de la reparación política e histórica a la memoria y dignidad de las víctimas de la contienda civil, así como de la apertura o recuperación de archivos. Esta actitud, tan valiosa en tiempos complejos, sumada a su gran capacidad de comunicación y divulgación, influye en que no sólo sea leído y respetado entre especialistas, sino en que haya trascendido los muros académicos y se haya ganado la admiración y el aprecio de un público muy amplio (...).

España, dice Preston, se ha convertido en su «viaje favorito», en su destino más frecuentado intelectual, sentimental y físicamente durante más de 50 años. En esa larga travesía ha dejado impresa una huella indeleble, como lo hicieron Raymond Carr y Hugh Thomas, los otros dos grandes hispanistas contemporaneístas que le precedieron, sus maestros y luego sus colegas.