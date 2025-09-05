Los primeros análisis de la comida del brote de Escalante no desvelan el foco

A. R. G. Santander. Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Sanidad no ha podido determinar, hasta el momento, el origen del brote de gastroenteritis que afectó a los asistentes a una boda y dos bautizos celebrados en un restaurante de Escalante los días 23 y 24 de agosto. Aunque está confirmado que el desencadenante de la intoxicación ha sido salmonelosis, porque así lo ha determinado el laboratorio de Microbiología a partir de las muestras de los pacientes que tuvieron que acudir al hospital -hay seis positivos, aunque la investigación amplía la lista de afectados en los tres eventos hasta 46-, los primeros análisis de los alimentos que conformaron los menús de las tres celebraciones han dado negativo. Tanto los encargados por el propio establecimiento que sirvió los banquetes, nada más tener conocimiento del suceso, a un laboratorio externo, como las muestras recogidas por los inspectores de Sanidad desplazados a Escalante tras activarse el protocolo de intoxicación alimentaria.

Según informan desde la Dirección General de Salud Pública, «de las muestras que se han recogido por parte de los técnicos de la Consejería aún no están terminados todos los análisis. Una parte de ellos ya están finalizados, han sido negativos y así se le ha informado al establecimiento. Sin embargo aún hay muestras en proceso, de las que probablemente tengamos resultados para el inicio de la semana próxima».

Un resultado que complica la localización del foco de la infección, pero que «no descarta el vínculo de la intoxicación con el establecimiento en cuestión», como subraya Luis Viloria, jefe de servicio de Salud Pública. «Mantenemos la misma tesis. No siempre podemos demostrar microbiológicamente la causa a partir del menú testigo que tiene que guardar el restaurante, nos ocurre con frecuencia, pero en este caso el estudio epidemiológico no deja lugar a dudas de que es un brote vinculado al lugar en el que se han celebrado los tres eventos. Hablamos de personas de grupos diferentes, con síntomas similares (la mayoría leve) y que tienen en común el lugar donde comieron los días 23 y 24 de agosto», indica Viloria. Sobre el impacto del brote, el responsable de Salud Pública aclara, una vez ampliada la información de la que disponía el pasado lunes cuando trasladó el balance a este periódico, que entre los comensales que sufrieron el cuadro de salmonelosis hubo dos que sí precisaron asistencia hospitalaria y que ya han sido dados de alta. Un joven de 18 años que estuvo varios días ingresado en el Hospital de Laredo y otro varón de 40 años, de cuyo seguimiento se encargó el servicio de Hospitalización Domiciliaria en el área de Santander.