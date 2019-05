El PP propone crear un parque científico dedicado a la salud en el solar de la Residencia Cantabria Sáenz de Buruaga asegura que era el «siguiente reto» que tenía ella previsto al frente de la Consejería de Sanidad una vez finalizado el traslado al nuevo Valdecilla DM . Santander Miércoles, 22 mayo 2019, 16:23

El PP propone crear un Parque Científico y Tecnológico en el solar que ahora ocupa el edificio de la Residencia Cantabria, aprovechando la capacidad de atracción del Hospital Valdecilla y para avanzar en el modelo productivo que los populares quieren para Cantabria.

La candidata del PP a la Presidencia regional, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado esta propuesta, junto a parte de su candidatura a las puertas de la Residencia Cantabria, un edificio, ha subrayado, que no se puede rehabilitar ni tampoco «derribar sin más» por los materiales que se utilizaron en su construcción, que obligarían casi a desmontarlo pieza a pieza. Buruaga ha defendido que «a diferencia de otras» -tanto PSOE como PRC han presentado propuestas electorales para este edificio- su propuesta es «sensata, realista y posible» y además llega «muy avanzada» porque en la legislatura anterior el PP «dejó mucho trabajo hecho».

Y es que, según ha explicado, el futuro de la Residencia Cantabria era el «siguiente reto» que tenía previsto al frente de la Consejería de Sanidad una vez finalizado el traslado al nuevo Valdecilla.

El parque tecnológico que propone el PP acogería empresas de tecnologías médicas y salud digital en un enclave que se sitúa en el epicentro del complejo formado por Valdecilla, el instituto de investigación Idival, el Hospital Virtual y las facultades de Enfermería y Medicina.

El objetivo es crear un «polo de conocimiento y de transferencia del conocimiento« vinculado a la sanidad, con la instalación de empresas tecnológicas médicas que »generan empleo de calidad «y de salud digital vinculadas a las nuevas tecnologías, big data, internet e inteligencia artificial, ha señalado.

Buruaga ha recordado también que cualquier proyecto que se plantee tiene que pasar por una negociación con la Tesorería General de la Seguridad Social, que es la propietaria del edificio.

La candidata ha expresado su sorpresa por el «desconocimiento» que, a su juicio, han demostrado los partidos «gobernantes», que también han presentado propuestas para la Residencia y sobre todo el secretario general de la formación que gestiona la sanidad, el socialista Pablo Zuloaga.

Durante esta campaña, el PRC ha propuesto descontaminar, desmantelar y demoler la Residencia para construir una nueva infraestructura en la que se puedan instalar empresas privadas de investigación y laboratorios, cofinanciada por los gobiernos central y autonómico.

La propuesta del PSOE es rehabilitarla para que acoja a pacientes de media y larga estancia y liberar así espacios en los hospitales.

Buruaga ha criticado que el PSOE proponga rehabilitar una residencia que «no se puede rehabilitar» para destinarla a un servicio que ya existía y que «cerró su consejera», la media estancia para pacientes crónicos y subagudos del Hospital de Liencres.

Además, la candidata ha mostrado su apoyo a la Unidad de Terapia de Protones que una empresa privada ha ofrecido instalar en Valdecilla y que «se ha anunciado en campaña electoral después de meses de espera».

En su opinión, se trata de una oportunidad que Cantabria no puede escapar, porque se trata de una terapia para los pacientes oncológicos que hoy no existe en la sanidad pública y «supone un beneficio para los pacientes, para Valdecilla y para el sistema sanitario público». De paso, ha dado la bienvenida al PSOE «a la colaboración público privada que tanto ha denigrado», según Buruaga.

«Nosotros decimos un sí rotundo no porque estemos en campaña electoral como otros, sino desde el convencimiento, porque no nos dejamos llevar por las taras ideológicas, y desde el conocimiento técnico y la experiencia que los demás no tienen», ha subrayado.