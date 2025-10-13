El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mario González se convertirá este martes en alcalde de Tudanca por el Partido Popular. DM

El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca

Ainoa Quiñones critica a los populares que vayan a convertir en regidor a un joven «con solo 25 años, que ya tiene todo un historial de falsedades»

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Segundo episodio en la polémica en torno a Mario González, futuro alcalde de Tudanca. Después de que el ministro Óscar Puente denunciara esta semana en redes sociales la «falsificación del currículo» del edil popular, ayer fue la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, quien reclamó explicaciones al Partido Popular sobre González, de 25 años, del que ha dicho va a llegar a ser regidor «con una carrera plagada de mentiras». Y es que todo apunta a que González, que también es presidente de las Nuevas Generaciones populares de Cantabria, accederá a la Alcaldía en el próximo Pleno municipal, después de que el regionalista Manuel Grande presentara a finales de septiembre su dimisión como regidor y concejal por motivos personales. Con ello, el PP contará con mayoría en la Corporación, ya que se designará como edil al siguiente candidato más votado, en este caso, del Partido Popular.

En un comunicado, Quiñones señaló que, «según se ha conocido por los medios de comunicación», el joven «ha cambiado su currículum en las últimas 24 horas porque, ni era geógrafo, ni era máster en planificación, gobernanza y liderazgo territorial, como decía en el PP». Enfatizó que en la dirección de los populares, incluida la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, «nadie dice nada» sobre el asunto. A su juicio, el PP va a hacer alcalde de Tudanca a un joven que «con solo 25 años ya tiene todo un historial de mentiras a sus espaldas», y añadió que «nadie le estaría pidiendo hoy explicaciones si no hubiera mentido, como hizo hace unos meses la también popular Noelia Núñez», comparó en referencia a la exdiputada madrileña que dimitió por falsear su currículum. «Esto no va de si tienen más o menos estudios académicos, sino de qué estás dispuesto a inventarte para ascender en tu carrera política», apostilló.

La portavoz socialista afirmó que, si Mario González no renuncia a ser alcalde, «como Noelia Núñez dimitió por mentir», el PP «debería asumir responsabilidades o al menos exigirlas». De este modo, expresó que, de seguir adelante la toma de posesión, el PP de Buruaga «va a demostrar que sigue los pasos del PP de Ayuso, en el que la mentira es la base para hacer política». Por su parte, Mario González se ha defendido de las acusaciones de los socialistas y, en concreto, de las del ministro de Transportes, Óscar Puente: «Es una calumnia que haya falseado mi CV», replicó el joven, que ha indicado que está terminando el Trabajo Fin de Grado en Geografía.

