Publicado el calendario definitivo del próximo curso, que comienza el 8 de septiembre

Después de que se dieran a conocer sus principales novedades hace solo unos días, el calendario escolar del próximo curso ya es oficial: el ... Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica hoy la orden que regula distribución de los días y descansos lectivos, así como las jornadas reducidas de junio y septiembre. Para los docentes el año escolar 2025-26 empezará oficialmente el 1 de septiembre, y para el alumnado de Infantil, Primaria y Educación Especial la vuelta a clase se producirá el 8 de septiembre, lunes. Unos días después, el 11 de septiembre, jueves, los institutos de Secundaria (ESO, Bachillerato y FP) darán la bienvenida a sus estudiantes. La siguiente semana vuelven a las aulas los estudiantes de Música y Danza (16 de septiembre); Artes plásticas y Diseño, y Educación de Personas Adultas (17 de septiembre), y Enseñanzas Deportivas en régimen especial (19 de septiembre). Y ya el 7 de octubre será el turno del alumnado de la Idiomas.

Las clases irán acabando, progresivamente, en junio: el 18 en Infantil, Primaria y Educación Especial, y el 22, en ESO, BAchillerato y Formación Profesional.

El calendario parte del modelo bimestral implantado en Cantabria desde el curso 2026-17, pero los sindicatos denuncian que esa distribución -a grandes rasgos, una semana cada dos meses de clase- no se cumple el próximo curso, sobre todo, en el tercer trimestres. La propuesta de calendario de la Consejería de Educación, que es la que aprueba o no el calendario escolar, no tiene el visto bueno de las organizaciones sindicales, ni tampoco del Consejo Escolar de Cantabria.

En este sentido, los descansos quedad fijados de esta manera: en octubre (del 27 al 31); en Navidad (del 24 de diciembre al 7 de enero); en febrero (del 16 al 20), y también coincidiendo con la Semana Santa (del 30 de marzo al 3 de abril). Las jornadas reducidas se mantienen en septiembre y junio.

* Inicio del período lectivo: 8 de septiembre: Infantil, Primaria y Educación Especial.

11 de septiembre: ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

16 de septiembre: Enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza.

17 de septiembre: Enseñanzas profesionales de Artes plásticas y Diseño, y Educación Permanente de Personas Adultas.

19 de septiembre: Enseñanzas Deportivas de régimen especial.

7 de octubre: Enseñanzas de Idiomas de régimen especial.