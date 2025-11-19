El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los empresarios del polígono de Raos reclaman mejoras en los accesos y la limpieza de las instalaciones. Roberto Ruiz

El Puerto descarta recuperar las concesiones de las empresas de Raos y su traslado a La Pasiega

La Autoridad Portuaria traslada esta decisión ante la inquietud de los 200 empresarios, que han creado una comunidad de propietarios para defender sus intereses

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

Los empresarios del polígono de Raos, también conocido como Actimarsa, se constituyeron hace unos días como comunidad de propietarios ante la preocupación existente por una ... información interna de la Autoridad Portuaria en la que se incluía, entre sus objetivos a medio plazo, desalojar a los titulares de los derechos concesionales del polígono, trasladándonos al Llano de la Pasiega y dejando así este terreno como zona de reserva del Puerto. Y eso, teniendo en cuenta que aún les restan 39 años de concesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  2. 2

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  3. 3

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  4. 4

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  5. 5

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  6. 6

    Las vacas vuelven al Ferial
  7. 7

    La directiva no acudirá al palco de El Plantío por el precio de las entradas
  8. 8 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10

    Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Puerto descarta recuperar las concesiones de las empresas de Raos y su traslado a La Pasiega

El Puerto descarta recuperar las concesiones de las empresas de Raos y su traslado a La Pasiega