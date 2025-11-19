El Puerto descarta recuperar las concesiones de las empresas de Raos y su traslado a La Pasiega

Los empresarios del polígono de Raos, también conocido como Actimarsa, se constituyeron hace unos días como comunidad de propietarios ante la preocupación existente por una ... información interna de la Autoridad Portuaria en la que se incluía, entre sus objetivos a medio plazo, desalojar a los titulares de los derechos concesionales del polígono, trasladándonos al Llano de la Pasiega y dejando así este terreno como zona de reserva del Puerto. Y eso, teniendo en cuenta que aún les restan 39 años de concesión.

A esa información que les había llegado extraoficialmente se sumaba la que recoge, oficialmente, el plan estratégico 2025-2030 del Puerto de Santander, en la que una de sus acciones prevé «desarrollar una hoja de ruta para incluir actividades portuarias en la zona de Actimarsa, considerándola como parte de la futura ampliación del Puerto».

Pero no solo eso. El hecho de que el Puerto no hubiese contestado a sus dos peticiones de reunión para abordar este asunto era otro de los motivos de preocupación, así como los dos procedimientos judiciales que se encuentran pendientes de resolución en el TSJC en los que la Autoridad Portuaria pretende recuperar dos concesiones. A todo ello se sumaba que dos peticiones para conseguir dos nuevas concesiones en el polígono se habían desestimado.

Sin embargo, cuando este periódico planteó esta inquietud al presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, su respuesta no pudo ser más rotunda. «En ningún caso nos planteamos recuperar esas concesiones ni el traslado de las empresas a La Pasiega». En primer lugar, «porque esas concesiones tienen vigencias hasta el 2064», y, después, «porque no tiene sentido que estemos apostando porque La Pasiega sea un centro logístico y ahora vayamos a convertirlo en un polígono al uso».

Sobre la previsión del plan estratégico de incluir actividades portuarias en la zona de Raos, Díaz aclaró que «eso no quiere decir en ningún caso tener que recuperar las concesiones de la gente que está allí implantada y con actividad». «La posibilidad de incluir actividades allí se basa en la identificación y recuperación de parcelas particulares que no cumplen con los requisitos de su concesión», añadió. Como ejemplo, se refirió a una que fue concedida hace «decenas de años» y en la que no se ha construido y está en «barbecho». «En ese caso podríamos desarrollar actividades portuarias, pero sin echar a nadie», insistió.

Reunión con los empresarios

Tras conocer por este periódico la inquietud de los empresarios, el presidente del Puerto les convocó a una reunión que se celebró este lunes y en la que les trasladó el mismo mensaje. «Además de aclararnos que no nos van a quitar las concesiones ni trasladarnos a La Pasiega, un compromiso que hemos pedido por escrito, también nos han trasladado que van a atender todas las inquietudes que tenemos respecto a la limpieza del polígono, el estado de los accesos, y la imposición de tasas portuarias», apuntó Ramón Pérez, presidente de la comunidad de propietarios.