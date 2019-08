Más de mil rayos sobre Cantabria Vista panorámica de Santander durante la tormenta de ayer Desaparece la alerta amarilla aunque continúa la posibilidad de lluvias hasta el jueves. Las temperaturas se mantienen iguales LAURA FONQUERNIE Martes, 27 agosto 2019, 07:19

Del sol a la lluvia en unas horas. La alerta amarilla por tormentas que rondaba ayer Cantabria se cumplió entrada la tarde. El color azul del cielo, que lucía despejado y sin nubes por la mañana, dio paso a uno negruzco que anticipaba cómo podía terminar el día. De hecho hubo numerosas localidades en las que descargaron las tormentas, destacando los 17 litros por metro cuadrado que se recogieron en Ramales de la Victoria, y de ellos 14 en una hora (seis de la tarde). Esas tormentas, como las del domingo, han sido provocadas por un fenómeno meteorológico –denominado DANA–, que además de dejar intensas precipitaciones en algunos puntos, provocó más de un millar de rayos (sólo el domingo, se contabilizaron 989 descargas) sobre el cielo de Cantabria.

Para hoy ya no hay aviso por tormentas aunque las posibilidades de lluvia continúan hasta el jueves, pero con menos intensidad.

La lluviosa estampa de ayer fue muy parecida a la del domingo. Durante la jornada hubo precipitaciones importantes que se concentraron sobre todo «en la parte occidental de la región», explicaba María Rosa Pons, delegada accidental de Aemet en Cantabria. El aviso amarillo que se da «a partir de los 15 milímetros de agua en una hora» fue un umbral que se superó el domingo en varias estaciones. Los números que más resaltaron fueron en Polientes, donde se recogieron 21,2 litros por metro cuadrados en una hora, y Cubillo de Ebro, con 20,6 litros por metro cuadrado en una hora.

En Ramales cayeron ayer 14 litros por metro cuadrado en una hora y hubo la máxima:30,4º

Cuanto ha sucedido estas dos jornadas ha venido provocado por un mismo fenómeno:«una DANA» (Depresión Aislada de Niveles Altos), explica Pons, que «inestabilizó la atmósfera». ¿Qué es una 'dana'? Se trata de una especie de bolsa de aire proveniente de «la corriente del chorro polar, que va de oeste a este», corriente «en la que se produce una ruptura» y de la que «se desprende y queda aislada». Esa bolsa que ha descendido hasta nuestra latitud es la que inestabiliza la atmósfera.

A pesar de esas incidencias, las temperaturas fueron más que aceptables. En Ramales de la Victoria se marcó la máxima al llegar a los 30,4 grados;en Tama se marcaron 27,2º. En el litoral fueron algo más suaves: 24,3º en Santander y 24º en San Vicente de la Barquera.

La previsión

La tormenta ya pasó, desde hoy la 'dana' pierde intensidad. La depresión que fue la responsable de las lluvias que provocaron que quienes se acercaron ayer a la playa por la tarde, corrieran para resguardarse de la lluvia, desaparece. La alerta amarilla ya no sobrevuela Cantabria aunque todavía sí queda alguna posibilidad de lluvia. En cualquier caso, no con «tanta intensidad» como en jornadas anteriores. «El miércoles y jueves hay alguna posibilidad de lluvia, pero no esa inestabilidad que puede provocar tormentas», explica María Rosa Pons.

El viernes ya no se esperan precipitaciones, aunque la previsión parece que anticipa cierto empeoramiento de cara al fin de semana ya que el sábado por la tarde podrían aumentar las posibilidades de lluvia. Así, pues, podría empezar bien, con un viernes con sol y alejado del agua, pero podría ira a peor a partir de la tarde del sábado.