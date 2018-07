«El Reina Sofía/Archivo Lafuente trasciende lo local, es importantísimo para España»

El nuevo ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, en su primer acto oficial en Cantabria, firma hoy el convenio para implantar en Santander el Centro Asociado Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente, tras casi seis años de negociaciones y choques políticos. El hombre que se ha marcado como objetivo devolver el afecto perdido al sector cultural, maltratado especialmente por la crisis, vive con entusiasmo este acuerdo. El de Lafuente, a su juicio, es uno de los grandes archivos, con clara proyección internacional. El ministro cree que la operación Reina/Archivo trasciende lo local y es importantísima para el Estado.

-Han transcurrido seis años desde que empezó este proceso. ¿Cómo define y valora lo que hoy en Santander se plasma como Centro Asociado Reina Sofía-Archivo Lafuente?

-Más allá del convenio que ahora se va a firmar, ¿cuál es la huella, el valor y contenido de la 'marca' Reina Sofía que se implanta en Santander?

-Esta es la primera salida física del Museo Nacional de su sede madrileña. ¿Cabe valorar el paso como franquicia o sucursal, nombres que se han barajado durante la operación?

-Sí, es cierto que sale por primera vez. Pero no le llamaría franquicia porque no es una sede sola, como tal, para los fondos del Reina Sofía. La asociación tiene su base fundamental en el Archivo. En este sentido, no entiendo que sea una franquicia sino que la palabra asociación es la más justa. El epicentro de todo el programa es el Archivo y a él se le suman otras cosas, pero el protagonista esencial son los fondos. Así que palabras como franquicia o sucursal no serían las más idóneas.

(Los suscriptores de El Diario Montañés ON+ pueden acceder a la entrevista completa pinchando aquí. También podrán leerla en la edición impresa de este miércoles y en Kiosko y Más).