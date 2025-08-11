Los rescates en playas y montañas se disparan este verano en Cantabria

El Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria está teniendo más trabajo este verano como consecuencia, principalmente, de unas mejores condiciones meteorológicas respecto al año ... anterior. En los meses de junio y julio los rescates en playas y en la montaña se han disparado al registrar un crecimiento del 85% respecto al pasado año. Este porcentaje puede crecer si el tiempo sigue acompañando a vecinos y visitantes durante este mes de agosto.

Según los datos ofrecidos por el Ejecutivo regional, que habla de «incremento significativo», en los meses de junio y julio se han realizado un total de 72 rescates, mientras que en estos mismos meses de 2024 fueron solo 39. Destaca, especialmente, el aumento de rescates en junio, que fue de 17 el pasado año, pero que ha llegado a 41 en este ejercicio.

MÁS INFORMACIÓN Un crecimiento del 46% desde 2015 por el auge turístico

Por tipo de rescate, los realizados en las playas de Cantabria son los que han experimentado un mayor incremento. Así, en el periodo junio-julio de 2024 se realizaron 8 rescates en playas, mientras que en ese mismo periodo del año actual fueron 21, lo que supone un aumento en este apartado del 163%.

21 rescates en playas se han registrado en junio y julio frente a los 8 del pasado año

Desde el Gobierno de Cantabria explican que este incremento está relacionado, en parte, con esa «desigual» meteorología que se produjo en ambos ejercicios, teniendo en cuenta que el 2024 dejó bastantes días de lluvia, que aminoró la asistencia a las playas de cántabros y visitantes.

En cambio, en lo que llevamos de verano, «el mejor tiempo del que se ha disfrutado en Cantabria y la mayor afluencia de visitantes desde primeros del mes de junio, ha propiciado una mayor presencia de personas en las playas de nuestra región», por lo que no es extraño, según la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, «que haya habido que realizar un mayor número de rescates en nuestras playas».

Cifras normales El Gobierno regional no ha observado un incremento de posibles situaciones de imprudencia

Recomendación La consejera Urrutia pide que se conozcan las medidas de seguridad y que la gente sea prudente

No solo han aumentado las intervenciones en los arenales cántabros, también se ha producido un incremento en las zonas de montaña, otro de los principales atractivos turísticos de nuestra región. En los meses de junio y julio de 2024 fueron 20 los rescates que se produjeron, mientras que en el mismo periodo de 2025 han sido 39, lo que supone un incremento del 95%. «La mayor presencia de personas en nuestras rutas de senderismo, la utilización de las vías ferratas y, otra vez, la mejor meteorología, son razones que están detrás de este incremento en el número de rescates en montaña», explican desde el Gobierno regional.

El resto de los rescates realizados en el periodo analizado corresponden a cinco que se llevaron a cabo en la costa, que descienden desde los siete del año 2024; y seis rescates debidos a accidentes deportivos que suben desde los tres del año anterior. En lo que respecta a la espeleología, se ha producido un rescate en este periodo, al igual que ocurrió el año anterior.

Recomendaciones en la playa Al llegar: Observe los carteles de los accesos, localice los puestos de vigilancia, y compruebe el color de la bandera que ondea en ellos. Extreme las precauciones con los niños, no los pierda de vista.

Si va a realizar actividades náuticas: Infórmese previamente del horario de las mareas, evite realizar estas actividades en solitario y tenga en cuenta el ocaso para salir del agua con luz.

Después de la comida: Evite esfuerzos como nadar o correr.

En todo caso, y a pesar del incremento experimentado, desde el Ejecutivo regional apuntan que la actividad de los equipos de rescate se encuentra «dentro de la normalidad» en esta época del año «sin que se haya observado un incremento de posibles situaciones de imprudencia».

La consejera de Presidencia destaca la buena preparación de todos los miembros de los equipos de emergencia de Cantabria, en especial de los bomberos de los parques de emergencia y de los componentes del equipo de rescate del helicóptero del Gobierno, «quienes con su especialización y su buena predisposición contribuyen al bienestar de nuestros ciudadanos y visitantes y aportan su trabajo para ayudar a las personas que lo necesitan en situaciones de accidentes o extravíos».

También agradece la siempre desinteresada colaboración de otros equipos de emergencia, Guardia Civil, Policía Nacional, parques municipales de Bomberos, Policías locales, y todas y cada una de las entidades que actúan en la región. «La actuación coordinada de los distintos equipos siempre mejora el resultado final de las intervenciones».

Prevención

Al mismo tiempo, Urrutia recuerda la necesidad de que las personas que realizan actividades en montaña, así como, en general, todos los que disfrutan de nuestras playas, «conozcan las principales medidas de seguridad y autoprotección y respeten las indicaciones de banderas y socorristas», porque «nuestra seguridad empieza por nosotros mismos y actitudes prudentes servirán para que un día de ocio y disfrute no se convierta en un problema».

En este sentido, el coordinador de Emergencias de Cruz Roja Cantabria, David Peinado, resaltó hace unos días en una entrevista concedida a este periódico la importancia de la prevención. «Si previenes, el verano acaba con pocos rescates aunque las playas estén llenas. Prevenir significa señalizar correctamente la orilla del mar (para que la gente sepa dónde puede bañarse y dónde no, si hay corrientes) y, también educar a los usuarios de las playas sobre conductas de riesgo».

En el caso de la montaña, considera necesario saber dónde se pierde la cobertura del móvil y dónde se recupera. También cuál es el primer lugar donde te vas a encontrar a alguien que pueda prestar ayuda».