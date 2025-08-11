El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Efectivos del Servicio de emergencias del 112 en un simulacro de intervención en un barranco con una víctima ficticia con rotura de pelvis. Javier Cotera

Los rescates en playas y montañas se disparan este verano en Cantabria

El Servicio de Emergencias del Gobierno realizó 72 actuaciones en junio y julio, un 85% más que en 2024, «por una mejor meteorología y la afluencia turística»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:06

El Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria está teniendo más trabajo este verano como consecuencia, principalmente, de unas mejores condiciones meteorológicas respecto al año ... anterior. En los meses de junio y julio los rescates en playas y en la montaña se han disparado al registrar un crecimiento del 85% respecto al pasado año. Este porcentaje puede crecer si el tiempo sigue acompañando a vecinos y visitantes durante este mes de agosto.

