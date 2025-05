«La responsabilidad con las personas con discapacidad cada día es mayor»

«Hace 29 años descubrí a una organización como es la Fundación Obra San Martín. Poder representar a una organización que habla de personas con ... discapacidad es un orgullo y es un reto», subraya Juan Fernández Armenteros, director de la organización y primer ponente de la jornada. «Estas personas con discapacidad comparten conmigo dos cosas: no quieren fracasar, porque produce mucho dolor; y luego necesitan un entorno que las acepte como son. Parece sencillo, pero no lo es».

Fernández destaca que no somos un sector que haya sido reconocido socialmente y «eso da pena». «Como organización tratamos de generar proyectos que sean sostenibles, que no dependan de un presupuesto. Porque si alguien no me apoya no voy a poder salir adelante. La responsabilidad con las personas con discapacidad es cada día mayor».

El director de la Fundación ha remarcado que una de las cosas más importante de estar al frente de la organización es que «tengo la fortuna de trabajar con un equipo que me entiende y me apoya». Fernández cree que es una fortuna poder vivir momentos apasionantes por acompañar a personas con discapacidad en todos sus momentos de la vida, desde pequeños a mayores, y poder ayudarlos a buscar trabajo y mejorar su vida.