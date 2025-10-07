Los retos de la IA se abren paso en Santander La tercera edición del congreso Santander Inteligencia Artificial (SIA) aborda desde este martes los desafíos de esta tecnología

La inteligencia artificial (IA) convierte de nuevo a la capital cántabra en el foco de expertos y curiosos que se dan cita este martes en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander durante la primera de las dos jornadas de las que consta el congreso Santander Inteligencia Artificial (SIA). Más de quince profesionales de diferentes sectores van a pasar por este encuentro para abordar los diferentes desafíos que tiene por delante esta herramienta transformadora en la vida de millones de personas de todo el mundo.

Este evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y el patrocinio del Gobierno de Cantabria a través de Sodercán, tiene como meta ilustrar el impacto directo de la IA en áreas esenciales como la sanidad, la educación, la industria o los medios de comunicación. Además, busca identificar las oportunidades que la integración de la IA ofrece a sus usuarios.

Los encargados de dar el pistoletazo de salida al congreso han sido Eduardo Arasti, consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio de Cantabria y la alcaldesa de Santander, Gema Igual. El primero de ellos ha recordado el «compromiso» del Gobierno regional con la tecnología. «Nuestra agenda digital incluye 88 proyectos y una inversión de 400 millones de euros, el Centro de Ciberseguridad en el Pctcan es un ejemplo de ello. Nuestras pequeñas empresas reciben el 43% de los ciberataques», ha destacado el consejero. «Queremos personas formadas en esta industria».

Por su parte, la alcaldesa de Santander ha recordado la «importancia» de estas jornadas de formación en la ciudad. «Los ponentes nos van a enseñar las oportunidades, los retos y amenazas de la inteligencia artificial. La IA no es una novedad, pero es algo que debemos hacer con formación».