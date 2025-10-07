Sócrates Sánchez Santander Martes, 7 de octubre 2025, 12:50 Comenta Compartir

Con la idea de resolver esos conceptos que día a día forman parte de la vida de más personas ha aterrizado en la capital cántabra Patricio Fernández, divulgador en inteligencia artificial. Una de esas primeras ideas que ha tratado es la que da nombre a su ponencia 'Vibe Working'. «Esta filosofía representa a la persona que tiene buenos pensamientos y logra que sucedan las cosas».

El creador de contenido en plataformas digitales ha abordado también conceptos como el 'vibecoding', en la que se cuenta con tres ideas: pedir cosas absurdas, aceptar todos los cambios y no supervisar ni entender nada. Fernández ha subrayado que la IA cuenta con tres capas: chatbots, razonadores y agentes. El divulgador ha destacado el papel de los agentes y ha ido un paso más allá poniendo un ejemplos real: «Con ChatGPT se pueden tener conversaciones más interesantes que con amigos».

El ponente ha recomendado una serie de aplicaciones que siguen el conocimiento del 'vibe working'. «La inteligencia artificial va a hacer el 80% y nosotros el 20%. No somos conscientes de las implicaciones que va a tener en el mercado y en el rendimiento y el compromiso en las tareas diarias. No se trata de predecir el futuro, sino de prepararse para esto», ha concluido.