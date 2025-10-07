«La IA tiene que servir para reforzar la credibilidad de nuestros medios en la sociedad»

Sócrates Sánchez Santander Martes, 7 de octubre 2025, 13:48 Comenta Compartir

«¿Hacia dónde vamos?». Es una de las cuestiones que Carlos Solana, Innovation & Technology Transfer director en Grup Mediapro, ha lanzado a Fernando Belzunce, director Editorial de Grupo Vocento, en la conversación 'Periodismo en la era de la Inteligencia Artificial' que han mantenido sobre el escenario. «La sociedad va a dar un gran salto para todo lo que tiene que ver con la salud y las enfermedades. Luego hay otros aspectos más oscuros que rodean a la IA», ha contestado Belzunce.

Un diálogo en el que se ha abordado la carrera que mantienen China, Europa y Estados Unidos en el desarrollo de esta tecnología: «Más que un movimiento tecnológico parece una recomposición geopolítica del mundo». Tampoco se ha dejado sin tratar el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo. «Un reportaje solo se puede hacer sobre el terreno, está claro que la actividad periodística se puede ver beneficiada», ha puntualizado el director Editorial de Grupo Vocento.

Los dos ponentes han puesto en valor el documento de principios y compromisos en el uso de inteligencia artificial que el Grupo Vocento ha desarrollado con la participación de periodistas de todas las cabeceras. «La IA tiene que estar supervisada por un periodista y tiene que servir para reforzar nuestra credibilidad como medios de comunicación y de explicar a la sociedad de forma transparente las cosas que hacemos», ha destacado Belzunce.

Uno de los aspectos que han puesto encima de la mesa es el «adormecimiento» que puede generar el uso de la inteligencia artificial en los ciudadanos. «Estamos entrando en un mundo de realidad paralela y se puede llegar a perder la originalidad que distingue a las personas», han coincidido los dos protagonistas.