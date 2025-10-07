El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Solana y Fernando Belzunce han mantenido un diálogo sobre la influencia de la inteligencia artificial en el periodismo. Javier Cotera

«La IA tiene que servir para reforzar la credibilidad de nuestros medios en la sociedad»

e ·

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 13:48

Comenta

«¿Hacia dónde vamos?». Es una de las cuestiones que Carlos Solana, Innovation & Technology Transfer director en Grup Mediapro, ha lanzado a Fernando Belzunce, director Editorial de Grupo Vocento, en la conversación 'Periodismo en la era de la Inteligencia Artificial' que han mantenido sobre el escenario. «La sociedad va a dar un gran salto para todo lo que tiene que ver con la salud y las enfermedades. Luego hay otros aspectos más oscuros que rodean a la IA», ha contestado Belzunce.

Un diálogo en el que se ha abordado la carrera que mantienen China, Europa y Estados Unidos en el desarrollo de esta tecnología: «Más que un movimiento tecnológico parece una recomposición geopolítica del mundo». Tampoco se ha dejado sin tratar el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo. «Un reportaje solo se puede hacer sobre el terreno, está claro que la actividad periodística se puede ver beneficiada», ha puntualizado el director Editorial de Grupo Vocento.

MÁS INFORMACIÓN

Los dos ponentes han puesto en valor el documento de principios y compromisos en el uso de inteligencia artificial que el Grupo Vocento ha desarrollado con la participación de periodistas de todas las cabeceras. «La IA tiene que estar supervisada por un periodista y tiene que servir para reforzar nuestra credibilidad como medios de comunicación y de explicar a la sociedad de forma transparente las cosas que hacemos», ha destacado Belzunce.

Uno de los aspectos que han puesto encima de la mesa es el «adormecimiento» que puede generar el uso de la inteligencia artificial en los ciudadanos. «Estamos entrando en un mundo de realidad paralela y se puede llegar a perder la originalidad que distingue a las personas», han coincidido los dos protagonistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  3. 3 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  4. 4

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  5. 5

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  6. 6

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  7. 7

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño
  8. 8

    De la emoción a la alegría
  9. 9

    Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados
  10. 10

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «La IA tiene que servir para reforzar la credibilidad de nuestros medios en la sociedad»

«La IA tiene que servir para reforzar la credibilidad de nuestros medios en la sociedad»