Sócrates Sánchez Santander Martes, 7 de octubre 2025, 10:43

El especialista en inteligencia artificial generativa de Amazon Web Services (AWS) para Europa África y Oriente Medio, Eduardo Ordax, ha repasado la transformación que se vive hoy en día con la tecnología y ha puesto como ejemplo el mundo de la programación en este siglo: «En los años 80 programar era realmente complicado y complejo, había que tener unos conocimientos muy sólidos, en la actualidad, ya no está restringido».

Ordax ha desgranado en su ponencia 'AI Agents: A look to the future' la situación en la que se encuentran las empresas españolas a la hora de incorporar la IA. «450.000 empresas empiezan a utilizarla. El 50% de un modo u otro la están utilizando, todavía no están en una fase de transformación, por eso vamos un paso por detrás. Eso sí, aquellas que la están utilizando a escala, el 96% declara que les está siendo más productivo, tienen un verdadero poder transformador. La IA no es una moda más, estamos viendo una pequeña parte de lo que está por llegar».

El especialista de IA generativa de AWS ha puntualizado que comparar la irrupción de la inteligencia artificial con otras revoluciones industriales previas es un «error». «La máquina de vapor desde que se inventó hasta que se monetizó se tardaron 100 años. Con la inteligencia artificial no van a ser 100 años, tampoco van a ser 10. Es decir, esa velocidad de adaptación es mucha más rápida, por lo tanto, el impacto es mucho más mayor».

Ordax ha destacado la apuesta de Amazon por los datos en España con su centro en Aragón y la implementación de nuevas formas de mejorar la experiencia para los clientes a través de nuevas formas de gestionar las entregas de los pedidos. «Cuando Amazon te dice que si compras antes de dos horas, te lo entregamos mañana, no es un invento de marketing. Sabemos en todo momento cuanto se va a necesitar para entregar ese pedido». El especialista ha cerrado su ponencia con un mensaje claro: «O te subes, o te quedas fuera. Más tarde o más temprano, dejamos de llamarlo inteligencia artificial».