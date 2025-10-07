«La mayoría de empresas todavía no logran generar beneficios con el uso de IA generativa»

Sócrates Sánchez Santander Martes, 7 de octubre 2025, 11:24 | Actualizado 11:38h. Comenta Compartir

Bajo el nombre de 'IA para la toma de decisiones. Casos de éxito', Begoña López, head of Marketing en decide4Ai, y Javier León, Optimization Manager en decide4Ai, han abordado como pasar de la predicción a la acción para hacer proyectos a medida para las empresas: «Les ayudamos a tomar decisiones críticas para construir esos modelos más propiamente de optimización».

Para ello los representantes de la consultora han realizado una radiografía de la situación de la inteligencia artificial en España. «En apenas dos años se ha doblado las empresas en Europa que usan IA. En el caso de España, se encuentra un poco por debajo de la media europea (12% frente a 13,5%)», ha expuesto la responsable de Marketing. «La mayoría de empresas todavía no logran generar retornos o beneficios con el uso de la IA generativa, ya que esta tecnología no se integra en los modelos de negocios».

Los dos ponentes han coincidido en su intervención la necesidad de las empresas de acercarse a la inteligencia artificial de otra manera. «Podemos prever la demanda, cuanto tiempo nos puede llevar la optimización de ese producto, pero hay que encajar en el día a día de las empresas ese plan óptimo».