Revilla y Zuloaga firman el pacto de Gobierno, «obligados a ser leales compañeros»

Miércoles, 19 junio 2019, 12:14

Los secretarios generales del PRC, Miguel Ángel Revilla, y del PSOE, Pablo Zuloaga, han firmado ya el acuerdo para gobernar Cantabria, un pacto por el que el primero volverá a ser el presidente de la comunidad y el segundo, vicepresidente. «Acabamos de firmar el pacto para los próxims cuatro años. Es el sexto pacto. Y todos acabaron correctamente la legislatura, con alguna pequeña turbulencia. Pero siempre se llevo a cabo el programa y el presupuesto», ha declarado Revilla después de estampar su firma.

El primero en llegar al Parlamento ha sido el presidente, junto a su comisión negociadora, que ha esperado al líder socialista sentado en la sala de comisiones. Allí le ha recibido y le ha estrechado la mano. Acto seguido, le ha invitado a sentarse a su lado para rubricar el pacto de gobierno diseñado la semana pasada. Durante cinco minutos han estado firmando una a una todas las páginas con los compromisos adquiridos y el reparto de gobierno. Tras dos apretones de manos, el futuro vicepresidente de Cantabria ha dado una palmadita en el hombro al presidente a modo de complicidad antes de atender a los medios de comunicación, donde ninguno de los dos ha negado que sus relaciones hasta ahora no han sido especialmente buenas.

Javier Cotera El reparto El acuerdo deja en manos del PRC las áreas de Presidencia y Justicia, a la que se suma Acción Exterior; Obras Públicas, Urbanismo, Ordenación del Territorio; Innovación, Industria, Turismo y Comercio, que recupera Sodercán; Ganadería, Pesca, Medio Rural y Medio Ambiente; y, por primer vez, gestionará Educación. Los socialistas tendrán en sus manos la Portavocía del Gobierno, vicepresidencia y consejería de Univeridades, Cultura y Deporte, que llevará Pablo Zuloaga; Economía y Hacienda; Igualdad, Empleo y Política Social; y Sanidad.

Para el presidente, el que se ha firmado hoy es el pacto «lógico» y su materialización es importante porque afecta «no solo a la gobernabilidad, sino a cuestiones que estaban pendientes del Gobierno central». Es, por tanto, «conveniente», ha dicho, en favor de una buena sintonía entre el Gobierno de España y de Cantabria. Pese a los nuevos protagonistas, para Revilla es una continuidad, «venimos de gobernar ocho años juntos. Esta última legislatura ha sido positiva porque hay 25.000 parados menos. Se ha mejorado la educación, la sanidad, Valdecilla, el puerto y el aeropuerto... el que lo digamos nosotros es lo lógico cuando se trata de vender una gestión, pero los ciudadanos nos han dado a los dos partidos 177.000 votos, algo más del 55% de los votos», ha defendido.

También considera que este pacto goza de «un gran respaldo electoral» y por ello es «legítimo, ya que responde a la voluntad de los ciudadanos, que han valorado la gestión».

Según ha dicho Revilla, han sido atendidas las reivindicaciones de la campaña y cumplidas las expectativas «lógicas», «desbloqueado además el tema en Madrid con una celeridad extraordinaria, y se iniciaron las conversaciones. Somos dentro del panorama político español un ejemplo de sensabilidad, de sensatez, no somos objeto de especulaciones raras... sino que se dio por sentado desde el principio».

«Yo tengo una obsesión y es a lo que apelo, y es que por encima de todos los ciudadanos quieren estabilidad, es fundamental, es una España complicada al máximo, con retos muy graves y donde el ejemplo de Cantabria puede ser un atractivo en sí. Hoy se pueden prometer muchas cosas, a la gente que invierta y nos visite, pero lo fundamental es que sepan que es un gobierno estable y unido».

Además, ha dicho que esta coalición PRC-PSOE tiene una ventaja, «que tenemos una holgura presupuestaria que no teníamos en otras legislaturas. Hoy tiene 21 diputados, lo que permite tener un apoyo que antes no teníamos. Lo hemos solventado con cintura política y negociaciones. Ahora tenemos mayor respaldo para las iniciativas parlamentarias que no pudimos sacar adelante en la mayor legislatura».

Además, han lanzado la idea de que deben olvidarse de que en el Consejo de Gobierno «hay partidos» y consideran que el equipo «tiene que ser solidario entre los propios componentes y las luchas y las discrepancias que hayamos podido tener en el programa y en el reparto de competencias se tienen que acabar en este momento. El Gobierno tiene que ser un bloque monolítico para hacer una gestión eficaz».

Tras acabar su discurso, Revilla dio la palabra a Zuloaga, «mi socio, que tendrá que decir lo que le de la gana».

En ese momento ha hablado Pablo Zuloaga, para quien el que hoy se ha firmado «es un buen pacto para afrontar los retos pendientes los próximos cuatro años. Para el PSOE, es importante el poder sacar adelante compromisos que han sido tomados en primera persona. La gestion de la economía nos va a permitir seguir creciendo, para defender los servicios públicos en todos los rincones, luchar contra la despoblación y hacer de nuestro hospital un emblema y que sea imagen de Cantabria. Los socialistas llevamos en el ADN la lucha por la igualdad y por que Cantabria sea una tierra más inclusiva. Son los retos que tenemos pendientes».

El secretario general del PSOE considera que la firma se inscribe en un marco general que cumple un triple objetivo: «conseguir desarrollar modelos de desarrollo progresistas, también con algunas turbulencias, seguir desarrollando políticas que nos hagan iguales en derechos y libertades y conseguir el apoyo de Sánchez».

Ha querido destacar Zuloaga que en las elecciones del 28 de abril «el PSOE ganó». Por lo tanto, el pacto permitirá que los compromisos de campaña se vean refrendados». Por último, también ha querido dirigirse a la militancia del PSOE: «Ayer han hecho un ejercicio de máxima responsabilidad. Creo, y lo digo orgulloso, que sabemos estar a la altura y dar respuesta a los problemas de Cantabria. Tenemos que seguir trabajando y lo haré como vicepresidente fuerte, unido y leal».

Miguel Ángel Revilla no ha querido desvelar los nombres de las personas que formarán su equipo y dice que empezará a llamar a los interesados el día 29, al día siguiente de la toma de posesión. Por mucho que los periodistas presentes en el acto insistieron en conocer a los futuros consejeros, Revilla ha respondido «no, no, eso no toca hoy. No sabe nadie nada. Va a haber algunos cambios. Primero hay que cumplir con el protocolo. Los días 26 y 27, debate. El 28, toma de posesión». Y a partir de ese momento, dice Revilla que empezará a hacer consultas para perfilar la base del gobierno. «Naturalmente este señor y yo nos daremos a conocer las personas que llevamos al Gobierno. Es de cortesía y de comunicación. Yo le daré los nombres», ha prometido.

«Estamos obligados a ser amigos»

«No suelo ocultar mis opiniones. No hemos tenido una relación demasiado afectiva y ahora mismo estamos obligados a ser amigos y compañeros», ha dicho Revilla, que ha reconocido que tuvieron «un problema» a mitad de la legislatura que enturbió las relaciones. Esa «amistad» que hoy se han prometido tiene matices, «no hace falta que seamos amigos, pero tenemos que ser leales, es un vicepresidente al que respeto y apoyaré en todo lo que pueda. Y eso tiene que superar en que nos caigamos bien o mal, que no quiere decir que me cayese mal, a lo mejor ahora vamos de copas».

En esta línea, y hablando de amistad, Pablo Zuloaga ha dicho que en este gobierno bipartito «no estamos para ser amigos. Ojalá lo seamos y tengamos una relación excelente en lo leal y lo profesional. Lo haremos sin duda y haremos todo lo posible porque la sintonía sea la mejor».

Amigos o no amigos, no les quedará más remedio que entenderse, ya que además de la misión ejecutiva «compartimos balcón y no hay ni media tapia».

Consultados por los periodistas presentes en el acto acerca de las leyes pendientes de aprobar, han contestado que es «urgente sacar adelante el Plan de Ordenación del Territorio, acabar los planes de Urbanismo que hay en marcha para que la gente sepa a qué atenerse».