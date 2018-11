Rosana Alonso hará «una consulta» a las bases para que Madrid retire su castigo y le deje presentarse a las Primarias Rosana Alonso, en una imagen de archivo. / Celedonio La secretaria general de Podemos Cantabria confirma que el Comité de Garantías de Madrid la ha apartado «por tres votos a dos» | «Cantabria se respeta», ha apostillado visiblemente enfadada RAFA TORRE POO Santander Jueves, 8 noviembre 2018, 15:21

Rosana Alonso ha decidido pasar al contrataque y enfrentarse a la cúpula nacional de su partido después de conocer la decisión del Comité de Garantías, adelantada por este periódico, de apartarla del proceso de primarias en la región. La secretaria general de la formación morada ha anunciado que realizará una consulta «para que todos los inscritos puedan expresarse libremente, sin ninguna interferencia de Madrid, sobre mi continuidad y la de mi equipo en el proceso». En caso de recibir el apoyo de las bases, Alonso cree que debería abrirse «un diálogo» con el partido central parar que se respete «lo que la ciudadanía decida».

La noticia Podemos confirma que Rosana Alonso se queda fuera de las primarias

La también diputada en el Congreso ha sido contundente en sus declaraciones, un día después de que el Comité de Garantías le comunicase -como ya había hecho con el secretario de organización, David González, y de Feminismo, Belén Millán- que no podría seguir en el camino del que debe salir el candidato de Podemos a las elecciones autonómicas del próximo año. Un movimiento que dejaría la vía expedita a la otra candidata, Verónica Ordóñez.

Lo que aún no sabe la secretaria general de Podemos en Cantabria es cómo articularán la consulta. El tiempo corre en contra, puesto que este domingo, 11 de noviembre, concluye el plazo para la proclamación de los candidatos a liderar Podemos Cantabria en las próximas elecciones, que las bases votarán los días 24 y 25 de este mes.

Sí tiene claro, en cambio, la forma elegida para preguntar a los cerca de 6.000 inscritos que afirma tiene el partido en la región. Será a través de internet, aunque no están definidas las cuestiones que les plantearán.

La intención de Alonso es, además de conocer si cuenta con el respaldo suficiente para echar el pulso a Madrid y presentarse a las primarias, decidir «el ritmo que tendría que tomar nuestra formación autonómica a partir de ahora». «Cantabria se respeta», ha aseverado visiblemente enfadada. El objeto de su cabreo es la decisión del Comité de Garantías de apartarla de las primarias, ha desvelado, «por tres votos a dos». «Me llama la atención la enorme dureza de los votos particulares, que creen que se están vulnerando todos nuestros derechos fundamentales», ha apostillado.

«Es una resolución injusta e inexplicable»

Rosana Alonso cree que la resolución del Comité «es injusta e inexplicable» -«es un insulto a las bases de Pdemos Cantabria», ha dicho- y ha cargado contra el secretario de organización, Pablo Echenique, del que dice que «miente» cuando asegura que su labor era de mediación. «Ni me he puesto en contacto con él ni me ha comunicado nada». Alonso acudirá esta semana al Congreso de los Diputados, donde ostenta un escaño, y hablará «con normalidad y tranquilidad» con él y con Pablo Iglesias. No tiene previsto dimitir ni tampoco renunciar al cargo de secretaria general. «Espero que esto no tenga más repercusiones. Ya me parece bastante injusto y fuera de lugar lo que está ocurriendo ahora», ha afirmado con rotundidad.

La consulta a las bases es la vía orgánica que había anunciado esta semana Alonso para presentar batalla. La otra, la judicial, «la están explorando nuestros abogados». Tampoco ha querido desvelar si esta posibilidad podría ser la misma que han adoptado en La Rioja. Allí una de las partes ha pedido en la justicia la paralización del proceso de primarias. «Todas las posibilidades las están valorando nuestros profesionales», se ha limitado a decir la secretaria general cántabra. De momento, la única vía judicial abierta es el registro de una denuncia, que anunciaron este lunes, «por revelación de documento confidencial», relativa al informe del Comité de Seguridad y Salud.

Rosana Alonso ha reconocido que el motivo del expediente que les ha apartado, de momento, del proceso de primarias es «ese famoso documento». El Comité de Garantías –que es un órgano nacional- ha dado por bueno la decisión del Comité Electoral Regional que, previamente, había reconocido que Alonso, Milán y González no cumplían los recursos necesarios para presentarse a los comicios internos del partido. El Comité de Seguridad y Salud Laboral les abrió expediente «por incumplir gravemente» el código ético de Podemos por haber, supuestamente, haber actuado y ocultado información sobre las denuncias por acoso laboral que presentaron tres personas contra José Ramón Blanco, una de ellas la diputada autonómica y parlamentaria Verónica Ordóñez, rival de Alonso en las primarias.

Con todos estos frentes abiertos, Podemos Cantabria está a punto de iniciar el camino que debe decidir finalmente quién será su candidato a la presidencia de la región sumido en un mar de dudas y con la sensación de que la intranquilidad y las dudas siguen instaladas en el ADN de la formación. De hecho, otras formaciones políticas con las que iban construir alianzas de cara a una candidatura conjunta a las elecciones de mayo del año que viene están a la espera de conocer cómo acaba todo esto para conocer los interlocutores definitivos y si finalmente puede darse o no una confluencia.