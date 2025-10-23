El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España. DM

«Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair

La portavoz de la aerolínea en España dice que su plan para el aeropuerto cántabro antes de la guerra de las tasas era «crecer un 15% y una posible base». Si se soluciona, «volveríamos al punto de partida»

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Insiste en que los recortes obedecen «exclusivamente al escenario de subida de tasas aeroportuarias, el mayor de la última década». Que necesitan que los ... aeropuertos regionales -como el Seve Ballesteros- tengan «costes más bajos», entre tasas e incentivos, para ser tan competitivos como los grandes. Y que esto no lo reivindican solo ellos, «también el resto de aerolíneas». Si el conflicto se soluciona, la oferta que han recortado en Cantabria «es perfectamente recuperable, incluso mejorable». «Volveríamos al punto de partida y a los planes de crecimiento». Unos planes -explica- que presentaron a Aena y al Gobierno de España en 2024 y que incluían para Santander «un aumento del 15% y la posibilidad de una base». «No nos respondieron», lamenta. Todo esto lo asegura en declaraciones a El Diario Montañés Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España. Lo cuenta precisamente durante los días en que despegan desde el Seve los últimos vuelos a Roma, Milán, Viena y París.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  2. 2

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  3. 3

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  4. 4 Los tesoros del sabor cántabro
  5. 5

    Benjamín pone este jueves en alerta roja a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
  6. 6

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  7. 7

    Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales
  8. 8

    Las obras de los Jardines de Piquío se reanudarán el 3 de noviembre
  9. 9

    Revilla se suma a la campaña para repatriar al vecino de Astillero enfermo en Vietnam: «Hay que hacer que vuelva a casa con su perrita»
  10. 10

    Detenido un grupo criminal por robar 600 kilos de cobre del alumbrado público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair

«Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair