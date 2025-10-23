«Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair

Insiste en que los recortes obedecen «exclusivamente al escenario de subida de tasas aeroportuarias, el mayor de la última década». Que necesitan que los ... aeropuertos regionales -como el Seve Ballesteros- tengan «costes más bajos», entre tasas e incentivos, para ser tan competitivos como los grandes. Y que esto no lo reivindican solo ellos, «también el resto de aerolíneas». Si el conflicto se soluciona, la oferta que han recortado en Cantabria «es perfectamente recuperable, incluso mejorable». «Volveríamos al punto de partida y a los planes de crecimiento». Unos planes -explica- que presentaron a Aena y al Gobierno de España en 2024 y que incluían para Santander «un aumento del 15% y la posibilidad de una base». «No nos respondieron», lamenta. Todo esto lo asegura en declaraciones a El Diario Montañés Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España. Lo cuenta precisamente durante los días en que despegan desde el Seve los últimos vuelos a Roma, Milán, Viena y París.

Ruiz repasa lo recortado aquí. Un 5% este último verano (la ruta a Alicante), un 38% para este invierno (las cuatro rutas internacionales citadas) y lo que toque del recorte global de 1,2 millones de plazas anunciado para todo el país en la campaña estival de 2026. Por ahora no están cargadas las rutas de Málaga y Valencia a partir del mes de abril, pero la portavoz asegura que hasta enero no se podrá confirmar si estas son las siguientes conexiones eliminadas.

Lo que ya es un hecho es su despedida total de aeropuertos como Valladolid, Jerez, Vigo, Tenerife Norte y Asturias (de este último Ryanair se irá a partir de abril). ¿Puede pasar eso aquí? «Es algo que nadie quiere, una situación a día de hoy muy extrema que no deseamos». En ese sentido, Ruiz aclara que lo que influye en los recortes concretos «es el rendimiento en los aeropuertos y el ver dónde una capacidad produce mejores resultados».

¿Influye también si los gobiernos regionales apoyan sus reivindicaciones? No, «estas decisiones no son políticas». «Para nosotros -añade- es muy importante que entiendan la situación y contar con su apoyo, porque ellos son capaces de transmitir mejor que nadie la realidad en sus aeropuertos. Pero quien tiene la competencia es Aena y el Ministerio». De hecho, destaca que el Ejecutivo cántabro «está entendiendo que las aerolíneas necesitan ese escenario competitivo». Admite, de hecho, «contactos» e «interés» por recuperar las rutas y hasta ofrecimientos para captar lo recortado en aeropuertos vecinos. «Tenemos que evaluarlo», añade Ruiz.

Tampoco están demasiado preocupados en Ryanair porque otras aerolíneas se hagan con el trozo de pastel que ellos dejan. Primero, «porque seguiría habiendo espacio en un aeropuerto, como el de Santander, infrautilizado -al 40% de su capacidad-». En los 230 aeropuertos en los que operan encontrarían reemplazos «y hasta se podría diversificar la oferta». Pero además, calculan que, de los dos millones de plazas recortadas, solo un 10% se va a recuperar con otras compañías a corto o medio plazo. «Tenemos más de 600 aviones y tendremos 300 más hasta 2031. No hay compañías que tengan esas flotas», concluye.