El sabotaje de coches de Cabárceno arrancó cuando Cantur comenzó a controlar su uso

La Guardia Civil de Cantabria continúa investigando los daños que han sufrido varios vehículos dentro de las instalaciones del Parque de la Naturaleza de Cabárceno ... . A la espera de que los agentes concluyan la elaboración del informe con las conclusiones para tratar de encontrar al responsable –uno o varios–, lo que es seguro es que estos sabotajes han coincidido en el tiempo con otro hecho relevante: el aumento de los controles en el uso del parque móvil, una actuación que ha puesto en marcha desde Cantur como consecuencia de la sospecha de que estos vehículos se estaban utilizando para fines privados fuera del horario laboral.

Hasta que se pronuncie la Guardia Civil, la Consejería de Turismo ni siquiera quiere utilizar la palabra 'sabotaje'. Prefiere no teorizar sobre el origen de estos hechos pese a que, por su naturaleza y por la sucesión de los acontecimientos, todo parece indicar que los daños han sido intencionados y no fruto de una serie de casualidades. Cuatro de los coches afectados amanecieron con los cables del ABS –el sistema de antibloqueo de los frenos– cortados.

Una de las hipótesis es que, en realidad, los responsables tuvieran la intención de cortar los cables de los localizadores GPS, que tienen una apariencia similar. Uno de los indicios que apuntan en esta dirección es que, casualmente, los cinco coches afectados tenían instalados estos localizadores.

Como adelantó este periódico a comienzos de mes, Turismo confirmó inicialmente que había cuatro coches involucrados en estos hechos, además de un camión con el que se realizan labores de mantenimiento al que le pincharon las cuatro ruedas. Todos ellos en lugares donde no existen cámaras de seguridad –según la empresa pública– o donde las que están colocadas no funcionan –según los representantes sindicales–.

La pasada semana, Cantur localizó un quinto coche también con los cables del ABS cortados. Desde la Consejería confirman este nuevo hallazgo, pero no descartan que el ataque se produjera al mismo tiempo que los anteriores porque el vehículo no se había utilizado desde entonces. Cantur informó de estas novedades a la Guardia Civil, cuyos investigadores se personaron por segunda vez en Cabárceno. Según explican desde el Comité de Empresa, el propio consejero, Luis Martínez-Abad, se acercó hasta el Parque de la Naturaleza para conocer más detalles.

La orden de la Consejería de Turismo es no tomar ninguna medida hasta que la Guardia Civil aporte algo de luz sobre este hecho. Por este mismo motivo, el Parlamento de Cantabria también aplazó ayer por segunda vez una batería de preguntas que había registrado el Grupo Socialista en relación a este tema.

La empresa sospechaba que algunos vehículos se estaban utilizando para fines privados

Desde Comisiones Obreras (CC OO) lamentan que no se haya actuado para evitar que se sigan produciendo daños y que Cabárceno siga dando esa imagen de «falta de seguridad y control». «Estamos expectante con el resultado de la investigación. Hemos pedido sin éxito una reunión extraordinaria del Comité, pero dicen que no nos pueden facilitar información. Lo que no entendemos es que no se haya hecho nada», apuntan en el sindicato. Insisten en que lo más grave es que los sabotajes han puesto en peligro la integridad física de los trabajadores.