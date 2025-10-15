El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer se coloca en el mamógrafo para realizarse la prueba. DM

Sanidad dice que «ya están citadas» las 247 mujeres con resultado dudoso en el cribado

El PRC reclama a Buruaga «que se ponga al frente de esta crisis, porque ya no se puede aguantar más», y el consejero destaca que «la solución está en marcha»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

«Prefiero escuchar la crítica por un contrato menor para externalizar la lectura de 1.050 mamografías, que el silencio de quien espera un resultado», ... dijo el consejero de Salud, César Pascual, en el Pleno del Parlamento del lunes en respuesta a las preguntas de la portavoz regionalista, Paula Fernández, que le acusó de «olvidarse del cribado de cáncer de mama», de poner «la primera piedra de la privatización», con la derivación de un millar de pruebas para ser informadas por los radiólogos del Hospital de Santa Clotilde, y le reprochó que «no pida disculpas» a las afectadas por los retrasos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  2. 2

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  3. 3

    La Reserva mantiene el ritmo de capturas
  4. 4

    Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas
  5. 5 La salida desde la rotonda de La Marga hacia Marqués de la Hermida estará cortada al tráfico este miércoles por obras
  6. 6

    «Es un proyecto unilateral del Racing», dice una Gema Igual ausente «para no restar protagonismo»
  7. 7 Un accidente de moto en la Avenida de Parayas atasca la entrada a Santander
  8. 8

    La indemnización a Nocanor compromete el futuro económico del Ayuntamiento de Noja
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10 ¿Qué te parece el proyecto del Racing de remodelación de los Campos de Sport?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sanidad dice que «ya están citadas» las 247 mujeres con resultado dudoso en el cribado

Sanidad dice que «ya están citadas» las 247 mujeres con resultado dudoso en el cribado