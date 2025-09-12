Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria

Muchos turistas ven en el mes de septiembre una oportunidad diferente de viajar y de conocer nuevos lugares de una forma más pausada. Cantabria no ... es una excepción y es uno de los mejores ejemplos en los que el verano se extiende y permite a los visitantes disfrutar de la capital y del resto de municipios turísticos cántabros sin las grandes aglomeraciones que arrastran los meses de julio y agosto.

Aunque esta no es la única ventaja de coger vacaciones por estas fechas, el bolsillo de los viajeros también lo agradece. Con la llegada de septiembre se inicia la temporada media, algo que repercute en los precios de los establecimientos hosteleros y en los billetes de avión. Otro de los factores que decanta la presencia de turistas nacionales es huir del calor. Mientras que en las zonas mediterráneas y de interior los termómetros siguen sin dar un respiro, en el norte es otra historia, las temperaturas empiezan a descender gradualmente y ya asoma el inicio del otoño.

Es el caso de dos matrimonios valencianos que tienen por costumbre cogerse las vacaciones en el mes de septiembre. Enrique March, Rosa González, José Manuel e Inmaculada Blesa tienen claro que es el mejor mes para viajar: «Hay menos turistas, lo que se agradece a la hora de comer y moverse por los sitios. Otro de los aspectos positivos es que es más barato, se nota la bajada de precios si los comparas con julio y agosto». Y es que esta fórmula ya la han repetido con éxito en otras ocasiones: «Queremos disfrutar del norte de España, el año pasado fuimos hasta Galicia y valoramos mucho lo de ir buscando el fresco».

La actividad frenética -con entradas y salidas- en los alojamientos hoteleros es una de las imágenes que se repiten durante estos días. Nahia Gómez y Álvaro Veneroso, de Bilbao, salen con sus maletas del Hotel Chiqui y se dirigen hacia la estación de autobús. «Hemos disfrutado de unos días de descanso en Santander, se nota que hay menos gente y es algo que se valora mucho, el único punto negativo ha sido que el tiempo no nos ha acompañado del todo, pero es lo que hay».

Teruel Francisca Muñoz y Gonzalo Marco «Estamos mayores y puede que sea nuestro último gran viaje»

Ampliar Francisca Muñoz y Gonzalo Marco pasean de la mano por Santander. Juanjo Santamaría

En su primera visita a la capital, Francisca Muñoz y Gonzalo Marco pasean de la mano y recorren una ciudad que «esperaban más nublada». «Santander nunca la habíamos visto, pero teníamos muchas ganas, ya que nos habían hablado muy bien de la ciudad», confiesa Francisca, mientras Gonzalo se toma un respiro en uno de los bancos del paseo de El Sardinero.

Este matrimonio llegado desde Teruel se ha propuesto realizar un viaje por la cornisa cantábrica y ha elegido Santillana del Mar para hospedarse. «Queremos disfrutar de estos días por aquí, estamos mayores y puede que sea nuestro último gran viaje».

Dublín Finola y Tomás Sweeny «Venimos con pantalón corto, pero con sudadera y paraguas»

Ampliar Finola Sweeny y Tomás Sweeny se asoman a la Segunda de El Sardinero. Juanjo Santamaría

Con el objetivo de disfrutar por segunda vez de Santander, Finola y Tomás Sweeny han volado desde Dublín para pasar una semana. Ante la pregunta de qué es lo que más les gusta en la ciudad, el matrimonio se sonríe y señala al mismo tiempo el mar. «En esta ocasión hemos decidido hospedarnos por la zona de la playa, la otra vez nos quedamos por el centro, pero vamos a aprovechar para dar paseos junto al mar».

Acostumbrados a los cambios de tiempo, vienen bien equipados: «Queremos disfrutar de las tapas y el buen vino de España, por eso venimos con pantalón corto, pero con sudadera y paraguas».

Valencia Enrique March, Rosa González, José Manuel Martínez e Inmaculada Blesa «Es agradable ponerse la chaqueta y disfrutar de estos paisajes»

Ampliar Enrique March, Rosa González, José Manuel Martínez e Inmaculada Blesa. Juanjo Santamaría

Estos dos matrimonios valencianos han apostado por pasar la primera quincena de septiembre por el norte. «Venimos de estar unos días en Asturias, ahora nos toca conocer Cantabria y de momento lo que hemos podido ver, nos ha gustado», afirman. Hospedados en Isla, se acercan todos los días a visitar diferentes lugares, en este caso les tocaba Santander, en la que nunca habían estado antes. «Es agradable ponerse la chaqueta y disfrutar de estos paisajes», comentan con una sonrisa de alivio. El único contratiempo vivido durante el viaje es el esguince que se hizo Inmaculada Blesa en su excursión a Laredo.

Madrid Juan Martín y Carolina Rodríguez «Este fresquito y la comida es lo que más nos está gustando»

Ampliar Juan Martín y Carolina Rodríguez se tapan de la lluvia con una chaqueta. Juanjo Santamaría

Juan Martín y Carolina Rodríguez son dos amigos madrileños disfrutando de que la lluvia les sorprenda durante su paseo matutino por Santander: «Este fresquito y la comida es lo que más nos está gustando. Estábamos un poco hasta las narices del calor que hace en Madrid, se agradece esto».

Una de las cosas que más les maravilla durante estos días es la relación precio-calidad en la comida. «Las raciones están muy buenas, sobre todo, si lo comparamos con Madrid. Allí pagas un montón y la calidad es malísima», añaden. «De Santander nos vamos a quedar con sus playas, el entorno y lo limpio que está».