Pasajeras por el Seve Ballesteros. Juanjo Santamaría

El Seve Ballesteros resiste en julio y sólo pierde un 0,6% de pasajeros

Algunas mejoras y una ocupación de los vuelos muchas veces por encima del 90% permiten compensar en parte la pérdida de rutas

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

Con una tendencia a la baja mes a mes desde finales de 2023 con la única excepción de mayo -por unas circunstancias muy especiales-, caer ... un 0,6% es casi una buena noticia. Sobre todo, si el balance es el del mes de julio, uno de los de más tránsito del año y, por lo tanto, de los que más peso tiene en el cómputo general. Por eso, se puede decir que el Seve Ballesteros resistió el mes pasado y casi mantuvo su número de pasajeros. Dos son los motivos principales para haber compensado la pérdida de rutas este verano (Murcia, Alicante y Bucarest). Uno, las mejoras en algunos destinos con los nuevos contratos de promoción. Y dos, una ocupación altísima en buena parte de los vuelos.

