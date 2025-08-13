El Seve Ballesteros resiste en julio y sólo pierde un 0,6% de pasajeros

Con una tendencia a la baja mes a mes desde finales de 2023 con la única excepción de mayo -por unas circunstancias muy especiales-, caer ... un 0,6% es casi una buena noticia. Sobre todo, si el balance es el del mes de julio, uno de los de más tránsito del año y, por lo tanto, de los que más peso tiene en el cómputo general. Por eso, se puede decir que el Seve Ballesteros resistió el mes pasado y casi mantuvo su número de pasajeros. Dos son los motivos principales para haber compensado la pérdida de rutas este verano (Murcia, Alicante y Bucarest). Uno, las mejoras en algunos destinos con los nuevos contratos de promoción. Y dos, una ocupación altísima en buena parte de los vuelos.

Lo primero, las cifras concretas. En total, 111.790 viajeros por las terminales en julio. En el cómputo general de los aeropuertos de Aena, el saldo fue positivo (un 2,7%). Y echando un vistazo a otros aeropuertos del norte (los que pasaron de 100.000 usuarios), Bilbao ganó un 0,6% y Asturias un 4,8%, pero Santiago o Vigo sufrieron caídas importantes (12,4 y 6,5%, respectivamente). En cuanto a las operaciones, fueron 1.181, un 3,2% menos. Todo eso deja un acumulado en lo que va de año -ya superado el ecuador de 2025- de 619.138 pasajeros, un 3,4% menos que en 2024 a estas alturas.

Pero, más allá de los números generales, conviene mirar otros. Da igual que el precio de los billetes (y de las vacaciones en general) se haya encarecido. Que los horarios no siempre sean los mejores. O que la pérdida de rutas afecte, en general, al Seve Ballesteros. Este verano se está viajando mucho. Según datos de la Asociación Amigos de Parayas, la ocupación media superó el 83% en 23 de las 26 rutas que se ofrecen en el aeropuerto. Más aún, en 18 superó el 90%. Los aviones van a reventar. Y para muestra, el 96,9% de asientos ocupados en los viajes a Sevilla, el 96% a Edimburgo o el 95,8% a Dublín. Madrid -de largo, la conexión más importante- cerró el mes con un 92,5% de ocupación. Muy alta.

En este sentido, destacan por su bajo porcentaje los vuelos a Jerez, Granada y Vigo, los tres que opera Air Nostrum sólo durante unas pocas semanas (tal vez justo eso, la falta de continuidad y una presencia fugaz en la programación sea el motivo). El gallego, para hacerse una idea, se quedó en un pobre 48,7%.

A la vista de los datos, agosto jugará un papel decisivo para ver si la resistencia del Seve se prolonga. Así, el balance final estará determinado por el verano y por lo que pueda ocurrir durante el otoño. Con dudas en el horizonte, 2025 es un año menos predecible que los anteriores.