El tercer carril de la autovía entre Santander y Torrelavega necesitará cuatro años más de obras

De la ilusión a la inquietud y la frustración en apenas dos semanas. Ese podría ser el mejor resumen de lo que han vivido los ... conductores desde la puesta en marcha del nuevo ramal de continuidad Sierrapando-Barreda y con el que se ponía fin después de siete años al nudo que formaban la A-67 y la A-8 en el punto en el que compartían trazado. Los 160 millones de euros invertidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) no han servido para solventar todos los problemas y prueba de ello han sido las retenciones que se han producido -en varias ocasiones- unos kilómetros más adelante. En concreto, en la salida de la A-67 hacia Polanco, la primera que se encuentran los conductores tras salir del falso túnel situado a la altura de Barreda.

Una imagen que se va a repetir en el tiempo para muchos cántabros, para ser más concretos al menos los próximos cuatro años, ya que es la fecha prevista para terminar las obras del tercer carril entre Polanco y Bezana. Deshecho el nudo de Torrelavega, los conductores, cuando salen del falso túnel, se encuentran con los otros dos carriles procedentes de Torrelavega, y unos cientos metros más tarde se pasa de una calzada de cuatro carriles a tres, para finalmente desembocar en dos únicamente.

El problema, mayormente, de este punto, y por el que varios conductores alertaron días atrás a este periódico, es el tipo de cruce que se encuentra el conductor tras abandonar la A-67, con una compleja intersección -con 'stop' y 'ceda el paso' en varios sentidos de la circulación- que ralentiza mucho el avance de vehículo y forma colas que llegan hasta la autovía dejando solamente un carril útil cuando hay tráfico denso. Esto se ha traducido hasta el momento en varios accidentes, aunque ninguno de gravedad, por lo que supone una situación de peligro si no se toma algún tipo de medida.

Casares defiende que un mayor presupuesto «no cambia los plazos» El nuevo delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, destaca que «es la obra con más presupuesto adjudicada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes en 2024» en toda España. «Hablamos de una inversión histórica para ejecutar una obra que va a mejorar la circulación, la seguridad vial y va a reducir los problemas que ocasiona el tráfico». «Por más presupuesto que ponga el Gobierno no va a condicionar los plazos, ya que no depende de presupuesto sino de fases de obra y complejidad, ya que es un desafío importante», señala Casares. El delegado afirma ante las críticas del Ejecutivo regional que «caen en la tentación de cumplir con el refranero popular de consejos doy que para mí no tengo».

Ante este contratiempo, la solución que Transportes sostiene para resolver esta circunstancia es la construcción del tercer carril –que ya ejecuta– entre Santander y Torrelavega. Por ello, el pasado martes el consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, reclamó al departamento un «esfuerzo» económico para acortar la duración de los trabajos, fijados en 60 meses. «Vamos a tener muchísimas complicaciones y esta es una de las primeras, necesitamos que se acabe todo ese nuevo enlace de Polanco y cuando esa infraestructura esté acabada, esto desaparecerá. Mientras que esas obras se producen y me consta que lo están intentando hacer con diligencia, sin duda va a haber estos problemas de estos atascos, pues lo que hace ahora es producirse a una altura más tardía, lo se producía a la entrada de Torrelavega en Sierrapando, ahora se ha trasladado a Polanco», argumentó Media. Las obras para ampliar la capacidad de la autovía A-67 a lo largo de 13 kilómetros, entre Polanco y Bezana, fueron adjudicadas a finales de 2023, tras sucesivos retrasos, por casi 173 millones de euros. La intervención planeada atañe a varios frentes, ya que no sólo se abrirá un tercer carril para descongestionar este tramo de autovía en horas punta, sino que también servirá para ampliar radios de las curvas, ensanchar arcenes o agrandar la mediana, entre otras muchas mejoras. Y como pronto, no estarán finalizados hasta 2029.

Estructuras que servirán para ampliar la calzada.

«Cuando nosotros decimos que 60 meses es mucho tiempo para llevarlo a cabo, es cierto. Lo decía la presidenta Buruaga el otro día en la inauguración del nudo de Torrelavega, no podemos fiar la obra a los plazos del dinero que pone la Administración, tiene que ser al revés. Debe ser en este caso el Ministerio el que ponga el dinero suficiente para que esos plazos puedan ser más cortos. Yo le pido al ministro que acorte los tiempos en la medida de lo posible, porque eso será bueno para todos los ciudadanos que usan diariamente esa carretera».

Pocas alternativas

En una radiografía de la situación actual, Borja Alonso, profesor titular en el área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes en la Universidad de Cantabria (UC), cree que es «muy pronto» para analizar el funcionamiento del nuevo ramal. «El conductor también se tiene que habituar, dejar al menos unos días para que se acostumbre y ver cómo evoluciona la situación», remarca ante todo.

Alonso apunta a que «son dos las problemáticas». «El propio enlace de Polanco no tiene capacidad porque hay proyectada una glorieta justo en esa salida, que tronca con la carretera comarcal y ahí ya con lo que es Polanco, que ahora mismo no existe, ahora mismo todo lo que viene de Palencia y sale por Polanco hacia Suances se encuentra con un stop», explica. El profesor titular de la UC apuesta por una «mejora» cuando se lleve a cabo la construcción de esa glorieta. El otro problema que no se puede obviar «es el hecho de que pasamos de cuatro carriles, y de repente se pasa a dos, pero precisamente porque todavía no está concluida la obra».

El ingeniero destaca que esta transición de carriles tendría que ser «un poco más larga» para evitar estos problemas. «Como no hay tres carriles ahora mismo, se produce una falta de capacidad y, por lo tanto, un cuello de botella». Ante la pregunta de qué alternativas se podrían llevar a cabo a corto plazo, la respuesta no es sencilla según Alonso. «Una de las propuestas sería cambiar la señalización que está puesta para derivar a un conductor que viene de Palencia y va a Suances, por ejemplo. Pero ya es tarde, porque el cambio de señalización hay que hacerlo antes de inaugurar».