El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que el otoño climático, que ya ha comenzado porque comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre, será « ... más cálido de lo habitual tanto en Cantabria como en el resto de la Península Ibérica», según ha explicado Sergio Fernández, delegado territorial de Aemet. Aunque dice que hay que ser prundentes porque «este tipo de predicciones tiene una incertidumbre elevada», los científicos calculan que la temperatura puede ser de media 0,5 grados superior a lo habitual. La entidad espera también que la estación sea ligeramente seca, aunque Fernández advierte de que la incertidumbre en la previsión de precipitaciones es aún mayor que en otros valores.

De momento, el verano continúa en los próximos días y hasta el viernes hay un episodio de calor con cielos despejados y temperaturas anormalmente altas para la época que podrían incluso superar los 34 grados en Liébana. De hecho el viernes hay aviso amarillo por altas temperaturas en Liébana, en el centro de la región, en la Cantabria del Ebro y en el Valle de Villaverde.

⚠️ Avisos AMARILLOS por ALTAS TEMPERATURAS



🟡 Jueves: #Liébana, centro, #ValleDeVillaverde y la #Cantabria del Ebro entre las 13 y las 20h



🟡 Viérnes: Liébana entre las 13 y las 20h pic.twitter.com/djMujvTGRv — 112 Cantabria (@112Cantabria) September 17, 2025

Después, según la previsión, todo cambia. El otoño astronómico entra el lunes a las 20.19 horas pero hay que ir preparándose porque el sábado por la tarde ya aumenta la inestabilidad y el riesgo de precipitaciones. El domingo las lluvias pueden ser intensas y habrá una bajada notable de las temperaturas.

Un verano seco y cálido

Continúa la tendencia climática de los últimos años y Cantabria ha vivido de nuevo un verano especialmente seco y caluroso, concretamente el tercero desde que hay registros (desde 1961), solo por detrás de los años 1991 y 2020. El dato, sin embargo, es mejor que el del resto del país, que en general ha vivido el verano más cálido de la historia. En Cantabria junio sí que ha sido el verano más cálido de la serie, con una temperatura media 2,8 grados superior a lo habitual. Julio fue relativamente normal, con una anomalía de medio grado por encima de la tendencia pero en agosto las temperaturas fueron altas de nuevo, 1,6 grados superiores a lo habitual. «El verano de 2025 en Cantabria al final ha resultado muy cálido, con una temperatura media de 19 grados, lo que supone una anomalía de 1,7 grados Celsius», concluye Sergio Fernández. También ha sido seco dado que ha llovido el 78% de lo que suele llover en esta época del año. Sin embargo, apunta Fernández al hecho de que estas lluvias «han estado bien repartidas porque todos los meses ha llovido algo y eso nos ha ayudado a librarnos de los incendios tan graves que han asolado otras zonas».

El día más caluroso del verano fue el 15 de agosto. En esa jornada, la localidad de Terán de Cabuérniga llegó a los 43,5 grados. Esa cifra iguala el record histórico de la temperatura más alta registrada en Cantabria. Por detrás, Tama se quedó muy cerca con 43,3º. Villacarriedo, Los Corrales de Buelna y Ramales de la Victoria arrojaron resultados por encima de los 40 grados. Y otro récord: el aeropuerto Seve Ballesteros superó en 48 días los 25 grados de temperatura máxima. Además, cinco días registró una máxima superior a los 30 grados, la mitad que en 2022 pero el doble de la media del periodo entre 1991 y 2020 (referencia actual). En cuanto a las temperaturas mínimas, durante casi todo el verano se han situado por encima de los 20 grados. En este aspecto éste sí que ha sido el verano más cálido de la serie. Además el mar ha estado entre uno y dos grados por encima de lo habitual.