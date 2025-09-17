El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El calor ha permitido a la gente disfrutar de las playas de Santander. Daniel Pedriza

El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso

La Aemet vaticina que las temperaturas serán durante la estación que entra medio grado superiores a lo habitual en todo el país

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:02

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que el otoño climático, que ya ha comenzado porque comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre, será « ... más cálido de lo habitual tanto en Cantabria como en el resto de la Península Ibérica», según ha explicado Sergio Fernández, delegado territorial de Aemet. Aunque dice que hay que ser prundentes porque «este tipo de predicciones tiene una incertidumbre elevada», los científicos calculan que la temperatura puede ser de media 0,5 grados superior a lo habitual. La entidad espera también que la estación sea ligeramente seca, aunque Fernández advierte de que la incertidumbre en la previsión de precipitaciones es aún mayor que en otros valores.

