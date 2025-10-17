El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El estudio indica que Cantabria está lejos de sufrir un problema de masificación turística, pese a la gran afluencia de visitantes en verano. Luis Palomeque

El turismo en Cantabria: un negocio de 2.160 millones de euros y casi 33.000 empleos

La aportación del sector al PIB regional alcanza el 12,2%, con un crecimiento más rápido que los demás en los últimos años | Sin masificación: el Estudio Impactur refleja una presión «moderada», con 8,8 turistas por cada cien personas

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:15

Comenta

Bastan dos cifras para reflejar la importancia que el turismo tiene para la economía de Cantabria: en 2024 generó 2.160 millones de euros –el ... 12,2 del PIB regional–, y empleó, entre puestos directos e indirectos a 32.814 personas. Es el balance más básico y contundente del Estudio Impactur, un proyecto desarrollado por Exceltur, la asociación que reúne a las más importantes empresas del sector en España, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  4. 4

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  5. 5

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  6. 6 Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega
  7. 7 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  8. 8 Pascual insiste en que «no se puede abrir expediente» a las cuatro condenadas por acoso
  9. 9 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  10. 10

    Los vecinos: «La ordenanza aprueba, pero hay que adelantar el cierre a las 23.00 horas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El turismo en Cantabria: un negocio de 2.160 millones de euros y casi 33.000 empleos

El turismo en Cantabria: un negocio de 2.160 millones de euros y casi 33.000 empleos