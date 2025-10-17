El turismo en Cantabria: un negocio de 2.160 millones de euros y casi 33.000 empleos

Bastan dos cifras para reflejar la importancia que el turismo tiene para la economía de Cantabria: en 2024 generó 2.160 millones de euros –el ... 12,2 del PIB regional–, y empleó, entre puestos directos e indirectos a 32.814 personas. Es el balance más básico y contundente del Estudio Impactur, un proyecto desarrollado por Exceltur, la asociación que reúne a las más importantes empresas del sector en España, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.

El informe, presentado este jueves por el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, y el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, refleja también que el sector ha experimentado un crecimiento sostenido y rápido –más rápido que el resto de sectores económicos–, durante los últimos años, incrementando en un 40% su aportación al PIB desde 2019 hasta 2024, año este último de récord.

El objetivo del estudio, según Perelli, es «generar unos análisis rigurosos de cuál es la contribución del turismo», dentro de un contexto donde la ciudadanía, cada vez más, «nos reclama la necesidad de contarles desde el turismo que esas incomodidades que a veces experimenta tiene detrás una generación de efectos positivos, que es lo que este estudio pretende objetivar». Así, por ejemplo, el documento indica que por cada cien euros que gastan los turistas en las empresas directamente relacionadas con el sector, «se generan 36,6 euros más en toda esa cadena de valor que no se ve», como la industria agroalimentaria o los servicios avanzados.

Quizás en el ámbito del empleo se vea de forma aún más clara su importancia, más allá de la cifra global de trabajadores, que ha experimentado un incremento del 14% respecto a 2019. Según Perelli, por cada cien empleos relacionados con el turismo, «se generan 40,8 empleos en otras ramas de actividad», lo que refleja «su capacidad de generar un efecto de arrastre».

El turismo representa el 13,3% del total de empleo que se genera en Cantabria, tal y como recoge el estudio, aunque el representante de Exceltur subrayó, por encima de la cantidad, la mejora de la calidad de los puestos de trabajo creados por el sector. «Hemos reducido enormemente los niveles de temporalidad de los contratos: en el año 2019, en Cantabria, el 34,8% de los trabajadores en el turismo tenían contrato temporal; hoy esa cifra está en el 11,8%», un cambio ligado a la reforma laboral de 2022.

Respecto al perfil del visitante, destacó el progresivo aumento del peso del turismo extranjero, aunque el principal cliente siga siendo nacional: más de la mitad del consumo turístico (51,7%, equivalente a 1.288 millones de euros) procede de viajeros de otras comunidades, al que habría que añadir un 7,5% del turismo interno de los propios cántabros (188 millones); el consumo del turismo internacional ya representa el 22,6% del total (562 millones).

Respecto a la presión turística, Impactur refleja un panorama alejado de la masificación, con una presión «moderada», del 8,8%, siempre con datos correspondientes a 2024: por cada cien personas que hay en la comunidad, casi nueve son turistas, un porcentaje que durante los meses de verano llega al 18,5%.

Por su parte, el consejero de Turismo, en su análisis de los datos, explicó que éstos hablan tanto de la importancia del sector como de su crecimiento sostenido. «En Cantabria hemos ido más allá de la simple cantidad, y creo que hemos logrado consolidar esa calidad del turismo que nos visita».

«Nuestra estrategia de enfocarnos en el turismo de naturaleza, en el turismo cultural, deportivo, gastronómico, como parte de ese turismo sostenible que perseguimos, creo que empieza a cuajar en nuestra tierra», añadió Martínez Abad.

El máximo responsable regional de Turismo insistió, no obstante, en que «para el Gobierno de la presidenta Buruaga, y para esta Consejería en particular, el objetivo no es batir récords. Sí podemos ir mejorándolos, obviamente, y estaremos encantados». «Yo creo que el objetivo principal se trata de atraer a ese turista que respete nuestra tierra, que respete a nuestros vecinos y que fortalezca nuestra economía».

Coincidió con el estudio en negar la existencia de un riesgo de masificación en Cantabria. «Hay momentos puntuales en los que es cierto que se nota una afluencia mayor de turistas, que se genera algo más de tensión en alguna población», dijo, y se refirió al caso concreto de Noja. «Yo creo que desde los ayuntamientos lo están haciendo muy bien en colaboración con el Gobierno de Cantabria para que no falten los recursos sanitarios, los recursos de suministros».

Llamó la atención sobre el avance en la desestacionalización, la eterna asignatura pendiente del turismo en la región, a la que apuntan los resultados del informe, que constatan la colaboración institucional con el sector, que está favoreciendo la creación de «una oferta diversificada, sostenida más allá de los meses de verano».

Abordó también el tema de las viviendas de uso turístico, una nueva forma de alojamiento que, en su opinión, «ha llegado para quedarse». «Nuestro objetivo no es terminar con ese modelo, sino que el objetivo tiene que ser regularlo», a lo que deberá contribuir el reciente decreto aprobado por el Gobierno, que él considera «muy bueno», aunque entienda «que no puede contentar a todo el mundo, porque todo el mundo mira por sus intereses». Se mostró además convencido de que la nueva regulación hará desaparecer las viviendas de uso turístico ilegales.