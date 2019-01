Valdecilla amplía las plazas para el ingreso en domicilio y el radio de acción hasta 20 km

La gripe mantiene la presión en los servicios de Urgencias

La propagación de la gripe, en la semana en la que se prevé que la epidemia alcance su pico más alto, mantiene la presión en los servicios de Urgencias. Ayer, Valdecilla registró otro lunes «ajetreado», no tanto por el número de casos, que se mantuvo dentro de la media habitual –en torno a los 350 adultos–, sino por el tipo de paciente que más está aumentando, que son personas de edad avanzada con complicaciones severas, en gran parte por el efecto gripal.El hospital aún no ha llegado al nivel máximo de ocupación, como sí ha ocurrido en Laredo. «Al tener camas libres, los ingresos están subiendo a planta sin problemas», precisan desde la Dirección, aunque reconocen también las demoras para los casos no graves.

De los últimos nueve ingresos registrados por gripe, todos eran mayores, presentaban varias patologías, incluido EPOC, y sólo dos estaban vacunados. Del 15 de diciembre al 3 de enero, en Urgencias se han confirmado con análisis microbiológicos 81 casos, la mayoría de gripe A, de ellos 46 adultos y 35 niños.