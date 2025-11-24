La vista para ratificar el pacto del 'caso Obras Públicas' se celebra este viernes

La Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria celebrará este próximo viernes la vista para formalizar el pacto de conformidad de los ocho acusados en ... el 'caso Obras Públicas'.

Se trata del segundo señalamiento que realiza la Sección Tercera, después de que una de las partes informara al tribunal de la imposibilidad de comparecer el pasado 31 de octubre, la fecha que se había fijado inicialmente.

La presidenta del tribunal del jurado, la magistrada Almudena Congil, presidirá el acto, a las 13.00 horas, en el que la Fiscalía, el Gobierno de Cantabria como acusación particular y los investigados suscribirán el acuerdo al que llegaron tras la instrucción de la causa.

Este acuerdo evita la constitución de un jurado, que sería el tribunal encargado de enjuiciar a los investigados. Dado que estos han anunciado que van a reconocer los hechos y se van a conformar con las penas pedidas por las acusaciones, el juicio no tendrá que celebrarse.

Molleda y Buruaga

Por otro lado, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander acogerá este jueves el acto de conciliación entre Agustín Molleda, el secretario de Organización del PSOE y exalcalde de Cartes, y María José Sáenz de Buruaga, presidenta del Gobierno regional. Este acto es el primer movimiento tras la denuncia de Molleda contra Buruaga por presuntas injurias, calumnias y perjuicio al honor. Consistirá en una comparecencia de las partes ante la letrada de la Administración de Justicia, a la que Molleda y Buruaga podrán acudir por sí mismos o por medio de su procurador.