VITAL Salud y Bienestar. Un punto de encuentro para escuchar, aprender y cuidarse El proyecto, impulsado desde El Diario Montañés, comenzará a lo largo del mes de septiembre y constará de una veintena de entrevistas a profesionales de referencia en distintas disciplinas

R.C. Santander Martes, 26 de agosto 2025, 14:20 Compartir

En un tiempo en el que la información sobre temas tan relevantes como la salud y los cuidados personales circula con rapidez por el entorno digital pero no siempre se trata de publicaciones elaboradas con el rigor necesario, disponer de datos veraces, contrastados y explicados por voces cualificadas es fundamental.

Ciudadanos, pacientes, cuidadores, asociaciones y colectivos, estudiantes e incluso profesionales de distintas disciplinas demandan cada vez más contenidos claros y fiables que respondan dudas cotidianas sobre prevención, tratamientos y bienestar.

Ampliar

Y es en esta necesidad donde radica la razón de ser del proyecto VITAL Salud y Bienestar, un nuevo espacio de carácter digital puesto en marcha desde El Diaria Montañés para escuchar, aprender y cuidarse de la mano de un nutrido conjunto de profesionales reconocidos en diversas disciplinas.

Un espacio abierto a todos y multicanal

La iniciativa, que echará a andar a lo largo del mes de septiembre, se articula en torno a una veintena de emisiones periódicas en formato podcast y videocast. En ellas y con la guía de la periodista Samira Hidalgo, se entremezclarán entrevistas y coloquios que darán voz tanto a médicos de referencia como a expertos en otros ámbitos complementarios, tales como nutrición, fisioterapia, psicología o entrenamiento personal.

Todos ellos abordarán temas de actualidad en sus respectivas áreas de trabajo y compartirán los últimos avances, retos del sector, buenas prácticas, perspectivas de futuro o experiencias de utilidad para los oyentes. Y es que la vocación de Vital Salud y Bienestar es promover un conocimiento accesible, comprensible, de confianza y que tenga aplicación en la vida diaria.

Todos los episodios se estrenarán en la página web de eldiariomontanes.es y quedarán también disponibles en Spotify y otras plataformas de audio. Además, las principales conclusiones de cada encuentro serán recogidos en la edición impresa del periódico, garantizando con todo ello una presencia multicanal que permita a todo tipo de usuarios acceder a la información.

Ampliar

En definitiva, con esta nueva propuesta, El Diario Montañés quiere desarrollar un espacio innovador y accesible que conecte la credibilidad periodística con el compromiso social de la divulgación médica y del bienestar integral. Una cita continua para aprender de los mejores especialistas, resolver dudas de salud y descubrir los avances que están transformando la vida diaria de miles de personas.