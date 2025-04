80 votos secretos para suceder a Revilla

Gonzalo Sellers Santander Viernes, 4 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Ha pasado casi un año desde que Miguel Ángel Revilla abrió la Asamblea de Dirigentes del PRC con lo que ya era un ... secreto a voces: la carrera por su sucesión comenzaba oficialmente. Habían pasado doce meses de la catástrofe electoral que sacó a los regionalistas del Gobierno y existía cierta impaciencia interna por afrontar el relevo para que las elecciones de 2027 no se les echaran encima. El expresidente cántabro ya entonces abogó por acordar un sucesor de consenso que evitara un enfrentamiento entre candidatos. Revilla no quería ver en su casa lo que habían sufrido antes en el PSOE y en el PP. Y ese mantra del consenso no ha dejado de sonar en todos los mensajes lanzados desde el partido en el último año. Todos en el PRC deseaban en público que así fuera, pero desde que empezaron a salir a la luz las distintas candidaturas ha quedado claro que sería imposible. Y la cita clave de hoy así lo demuestra. Los cuatro aspirantes –Paula Fernández, Pablo Diestro, Javier López Estrada y Guillermo Blanco– no han tenido demasiado interés en apartarse de la carrera en favor de un único nombre de consenso, por lo que serán los 80 miembros de la Ejecutiva del PRC los que irán a las urnas, entre las 18.30 y las 20.30 horas, para decidir con sus avales cuántos de los cuatro candidatos siguen adelante y quiénes se quedan en el camino.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión