Ampliar De izquierda a derecha, Paula Fernández, Pablo Diestro, Javier López Estrada y Guillermo Blanco, a su llegada esta tarde a la sede del PRC en Santander. Durante una hora mantuvieron la primera reunión como candidatos para intentar acordar, sin éxito, un solo nombre de consenso. Desde el partido no autorizaron hacer foto del encuentro. Alberto Aja

Los candidatos del PRC no llegan a un consenso y se enfrentarán por los avales de la Ejecutiva La primera reunión entre los aspirantes acaba sin acuerdo, aunque todos coinciden en no abrir heridas entre ellos y no cometer los errores de otros partidos