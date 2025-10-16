El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rocío Mena y Belén Álvarez, abogadas expertas en propiedad intelectual.

Aparejo abordará los retos de la mediación, la IA y la financiación de proyectos culturales

El programa ofrecerá siete cursos gratuitos del 29 de este mes al 2 de diciembre en espacios como Enclave Pronillo, la Fábrica de Creación y el Centro de Iniciativas Empresariales

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

«Las oportunidades y desafíos que supone la inteligencia artificial (IA) para el sector de la cultura, la pertinencia de modelos de financiación concretos en ... contextos culturales diversos y la incorporación de herramientas innovadoras de negocio» son algunas de las cuestiones que abordará la quinta edición del programa Aparejo, una de las iniciativas que forman parte de la programación propia de la Fundación Santander Creativa que tratará de fomentar, un año más, la consolidación del tejido local. Aparejo, que se celebra del 29 de este mes al 2 de diciembre en distintos espacios de la ciudad como Enclave Pronillo, la Fábrica de Creación y el Centro de Iniciativas Empresariales, ofrecerá siete cursos gratuitos dirigidos por profesionales y expertos del sector que, además, tratarán la mediación cultural como instrumento posibilitador para garantizar los derechos culturales, la contratación en el sector de la música o cómo transformar una idea en un proyecto cultural a través de subvenciones públicas.

