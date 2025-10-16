Aparejo abordará los retos de la mediación, la IA y la financiación de proyectos culturales

«Las oportunidades y desafíos que supone la inteligencia artificial (IA) para el sector de la cultura, la pertinencia de modelos de financiación concretos en ... contextos culturales diversos y la incorporación de herramientas innovadoras de negocio» son algunas de las cuestiones que abordará la quinta edición del programa Aparejo, una de las iniciativas que forman parte de la programación propia de la Fundación Santander Creativa que tratará de fomentar, un año más, la consolidación del tejido local. Aparejo, que se celebra del 29 de este mes al 2 de diciembre en distintos espacios de la ciudad como Enclave Pronillo, la Fábrica de Creación y el Centro de Iniciativas Empresariales, ofrecerá siete cursos gratuitos dirigidos por profesionales y expertos del sector que, además, tratarán la mediación cultural como instrumento posibilitador para garantizar los derechos culturales, la contratación en el sector de la música o cómo transformar una idea en un proyecto cultural a través de subvenciones públicas.

Para participar en los talleres, pensados para profesionales del sector cultural y creativo de Santander y Cantabria, es necesario reservar plaza. El aforo, como en anteriores ediciones, está limitado a quince personas por curso y los detalles se pueden consultar en la web de la FSC. La estructura de los cursos sigue siendo la misma que en anteriores ediciones: se combinarán sesiones teóricas con otras más prácticas para proporcionar herramientas útiles y contemporáneas tanto para quienes gestionan proyectos ya consolidados como para aquellas personas que quieren comenzar «a dar forma a nuevas ideas».

El primer curso, 'la mediación cultural como viabilizadora de derechos culturales', será impartido por Pedagogías Invisibles, una iniciativa que nació en 2009 en el marco del Programa de Doctorado de Educación Artística de la Universidad Complutense y se constituyó formalmente como colectivo en 2012. Se celebrará en la Fábrica de Creación. 'Hablemos de dinero, ¿dónde está la pasta? Modelos de financiación para las industrias culturales' será impartido por Antonio Bazán, socio y director financiero de Factoría de Industrias Creativas. este curso se celebrará el 6 de noviembre en el CIE.

'Hablamos de cultura y negocios ¿en serio? Modelos de negocios innovadores de las industrias culturales' está previsto al día siguiente en Enclave Pronillo. Bazán dirigirá esta formación para explorar cómo hacer sostenibles y viables los proyectos culturales en un entorno cambiante y lleno de oportunidades.

'Cómo fracasar con tu proyecto cultural' es el taller que enseñará a los asistentes a evitar el fracaso en proyectos culturales identificando errores comunes de planificación y gestión para enfrentar las dificultades con mayor seguridad y visión estratégica. Esta formación será impartida por Rocío Benavent Méndez, directora de la empresa valenciana Saltarinas. El taller se celebrará el 21 de ese mes.

'El laberinto de la contratación de los músicos para conciertos y actuaciones en vivo. ¿Autónomos o asalariados?', a través del contexto, las propuestas y el marco actual, será impartida por Eva Moraga, abogada, especialista en el sector artístico y cultural y directora de Por & Para. Un curso, destinado a músicos, cantantes y cualquier artista, gestor o profesional vinculado al sector de la música, previsto el 28 de noviembre en Enclave Pronillo.

En 'Cómo convertir una idea en proyecto cultural: claves para la gestión de subvenciones públicas'. Rocío Mena, abogada experta en propiedad intelectual y en Derecho de la Cultura del estudio jurídico Gabeiras, dirigirá este curso que abordará aspectos clave para optimizar la gestión de subvenciones públicas incluyendo el marco regulatorio, orientaciones para configurar la solicitud y mejorar las posibilidades de éxito así como recomendaciones prácticas para evitar errores comunes en la justificación. El taller se celebrará en Enclave Pronillo el lunes 1 de diciembre. Aparejo clausurará su quinta edición el martes 2 de diciembre con el curso 'Retos y oportunidades de la inteligencia artificial (IA) en el sector cultural', que ofrecerá Belén Álvarez, abogada, quien abordará el marco regulatorio de la IA en el sector cultural.

El programa cuenta con la colaboración de la Fábrica de Creación, el Ayuntamiento de Santander y el CIE. Pizzicato Estudio Gráfico ha diseñado la imagen de Aparejo 2025.