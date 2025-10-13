El artista Miguel Ángel Tornero protagoniza el nuevo Encuentro en la Torre de Don Borja Tras el diálogo 'El collage como ecosistema', en la sesión del sábado se presentará su obra 'Joven, pasa a la acción', premio Colección Rucandio en la pasada feria de ARCO y que se expone como obra invitada en Santillana

Guillermo Balbona Santander Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Arte y reflexión. Creación y colección. El artista Miguel Ángel Tornero es el protagonista del próximo Encuentro convocado por la Torre de Don Borja, en Santillana del Mar, dentro de su ciclo con creadores. La nueva cita tendrá lugar el sábado día 18, a las 12.00 horas, con el artista de Baeza (1978) vinculado a la galería santanderina Juan Silió y con exposiciones como la realizada en el Museo de Altamira. El diálogo se presenta bajo el epígrafe 'El collage como ecosistema' y tras la conversación se presentará su pieza 'Joven, pasa a la acción', que obtuvo el premio de adquisición Colección Rucandio en la pasada feria de ARCO, la cual se expone temporalmente como obra invitada en la Torre de Don Borja.

Tornero es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Actualmente vive y trabaja en Madrid y es considerado uno de los nombres más singulares del panorama contemporáneo español. El artista explora con su obra los cruces entre lo fotográfico, lo matérico, el azar y la multiplicidad de sentidos. Su obra parte de la fotografía para adentrarse en terrenos híbridos, donde los límites del medio se estiran y dialogan con el collage y el azar. En palabras del propio creador, «utilizo el collage como un ecosistema donde intentar coser las capas, conciliar los estímulos, digerir la información y encontrar la manera en que convivan y cobren sentido las partes de un todo que a veces se desborda». En proyectos como The Random Series o Las Cosas (Bodegón Falaz), Tornero propone entender el collage no tanto como técnica sino como «un sistema vivo de superposición, interacción y transformación». Tornero asegura que se identifica con lo fotográfico «como punto de partida que derive o trascienda hacia otros lados».

En su obra 'Gran Friso', que hasta 2026 se puede ver en Madrid, tomó el Palacio de Cristal como lienzo para desplegar un gran friso visual compuesto por imágenes diversas, que rodea el edificio y reflexiona sobre la vida urbana cotidiana a través del collage fotográfico. «Todo tiene que ver con un montón de elementos que se superponen, se muestran y coinciden en un ecosistema muy concreto», dijo refiriéndose a esta intervención en uno de los espacios más emblemáticos de la capital. Tornero ha realizado residencias artísticas en la Academia de España en Roma y en Berlín.

Entre sus reconocimientos se cuentan el Premio ABC de Fotografía, Purificación García, Grünenthal, y el premio Generaciones , así como el Nacional al Mejor Libro de Arte editado. En el encuentro en Santillana, Tornero dialogará con Marcos Díez, director del espacio, sobre estas ideas: «El collage como ecosistema, su proceso creativo, el rol del error y la deriva como estrategias poéticas, y cómo imágenes, objetos y memoria conviven en su universo artístico. Por razones de aforo, la asistencia requerirá invitación. El proyecto cultural de Santillana contempla visitas a la Torre, siempre en grupos pequeños y con reserva previa.