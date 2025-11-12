'El Beneficiadero', teatro documental, nueva cita en la Teatrería de Ábrego

La Teatrería de Ábrego, en Oruña de Piélagos, recibe el sábado, a las 20.00 horas, a la compañía Ateneo Medellín (Colombia/Alemania) que ... interpretará 'El beneficiadero', dentro de la Muestra Internacional Mujeres que Cuentan.

En esta ocasión, la propuesta que pondrá en escena la actriz Clara Inés Vélez, se enmarca dentro del género de teatro documental con una obra que reúne testimonios y material audiovisual y que aborda las etapas de producción del café, y la vida de una familia campesina que es víctima del conflicto colombiano. «Un trabajo artístico que invita a reflexionar sobre el poder de escuchar, el reconocimiento de nuestra historia y que resalta el valor de buscar la paz, y el beneficio en el ámbito individual y familiar», tal y como señalan desde la compañía.

La obra realizada por Duban Chavarria y la propia Clara Inés Vélez lleva por título 'El Beneficiadero', un término muy utilizado en los países productores de café -como Colombia- y que técnicamente consiste en la serie de pasos o etapas de procesamiento a las que se somete el café para quitar o eliminar todas sus capas o cubiertas de la forma más eficiente sin afectar su calidad y su rendimiento. Así, la compañía, hace un paralelismo entre las etapas de producción de café con la vida de los que trabajan en ellas.

'El Beneficiadero' es la cuarta cita de la undécima edición de este ciclo, la cita anual de la diversidad de lenguajes y contenidos que da voz a creadoras de todo el mundo en Oruña de Piélagos. Así tras 'Úrsula. Dejarse ir en el viento', que abrió la cita el pasado mes de octubre, 'Ancestras', 'Por una banana', -también producción colombiana- y la propuesta de Ateneo Medellín, la Muestra continuará el próximo día 22 con la obra 'Frida', llegada desde Venezuela, y concluirá el día 26 con 'Abre las cortinas' de la compañía vasca Teatro Panta Rhei. Todas las representaciones son a las 20.00 horas, y las entradas, a un precio único de 12 euros, se pueden comprar en la taquilla de La Teatrería -que se abre media hora antes de la función- o reservar vía teléfono o wasap en el número 609 45 02 67.