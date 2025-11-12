El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Clara Inés Vélez, en una escena de la obra. Ateneo Medellín

'El Beneficiadero', teatro documental, nueva cita en la Teatrería de Ábrego

La compañía Ateneo Medellín llega el sábado al ciclo 'Mujeres que cuentan' con una historia colombiana que reflexiona sobre «la importancia de la escucha»

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

La Teatrería de Ábrego, en Oruña de Piélagos, recibe el sábado, a las 20.00 horas, a la compañía Ateneo Medellín (Colombia/Alemania) que ... interpretará 'El beneficiadero', dentro de la Muestra Internacional Mujeres que Cuentan.

