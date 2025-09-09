El Centro Botín despide, tras cinco meses, a 'Maruja Mallo: Máscara y compás' La mayor retrospectiva de la artista visionaria y singular ha estado marcada por la expectación y el impacto mediático, aunque la Fundación no ofrece cifras de visitantes

Guillermo Balbona Santander Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Es una de las exposiciones en la historia de la Fundación Botín que ha tenido «mayor expectación e impacto», según subrayaba ayer la institución ... santanderina. 'Maruja Mallo: Máscara y compás. Pinturas y dibujos de 1924 a 1982' se despide del público el próximo domingo, día 14, tras cinco meses de intensa actividad. Desde su inauguración el pasado mes de abril, el Centro Botín ha acogido la exhibición y ha ofrecido «un amplio recorrido por la vida, obra y pensamiento de una de las creadoras más originales y transgresoras del siglo XX español, figura esencial de la Generación del 27». Durante estos meses, la participación en las actividades y talleres organizados para comprender su obra ha sido masiva, «confirmando el interés que despierta esta artista visionaria, capaz de reflejar en sus pinturas las inquietudes de su época y de anticiparse a muchas de las que caracterizan el contexto actual». No obstante, como es habitual desde su puesta en marcha, el Centro Botín no ofrece datos de visitantes, y se remite a su balance anual en Fitur.

La relevancia de las obras reunidas, que llevaban años sin exponerse juntas, y el poder inspirador de su trabajo, saldando así «una deuda histórica con ella y sacándola del olvido», han sido los pilares de esta propuesta destinada a «reconocer y honrar la figura y el legado de Maruja Mallo, confirmando la vigencia de su obra y su lugar central en la historia del arte del siglo XX». La muestra, coproducida con el Museo Reina Sofía y comisariada por Patricia Molins, reúne más de noventa pinturas, además de una amplia selección de dibujos. Junto a otros documentos, fotografías y escritos del archivo de la artista, perteneciente al Reina Sofía, colección Archivo Lafuente, esta recopilación permite explorar su proceso creativo. Las propuestas han fomentado la participación activa y la han convertido en un espacio vivo. Este otoño la exposición viajará al Reina Sofía.

