El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Rodrigo Sorogoyen ha sido el invitado de honor del Festival de Cine de Santander en su novena edición. Roberto Ruiz

Rodrigo Sorogoyen

Cineasta
«El cine de autor es una mentira, las películas son una suma de talentos»

El director de 'As bestas', Invitado de Honor en el Festival de Santander, ultima su nueva película, 'Ser querido', que estrenará en 2026

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

La carcajada de Rodrigo Sorogoyen llena la luminosa sala del Centro Botín en la que responde a las preguntas. Luce un pin con una sandía, ... símbolo de Palestina en su camiseta azul y mira de frente. Siete premios Goya, un César, un Platino, seis Feroz, una nominación a los Óscar, cinco películas, dos cortos, once series... Su labor como director y guionista es intensa. Invitado de Honor, pasó por el Festival de Cine de Santander durante la jornada de clausura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  2. 2

    Una vecina de Ajo ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  3. 3

    Una tormenta impide el Desembarco en Laredo
  4. 4

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  5. 5

    Los vecinos del Ensanche piden limitar las terrazas de Santander hasta las doce en fin de semana
  6. 6

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  7. 7

    Airosa, una tudanca que vale 2.000 euros
  8. 8

    El grupo Hotusa cierra la compra de los hoteles Coliseum y Río en Santander
  9. 9

    Expertos recomiendan trampas para controlar la población de conejos en Cueto y Monte
  10. 10

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «El cine de autor es una mentira, las películas son una suma de talentos»

«El cine de autor es una mentira, las películas son una suma de talentos»