Ejercicio de memoria

El pulso, el oficio y la energía visual, esa manera casi invisible de conjuntar talento y mirada, asoman con rotundidad en este regreso de Agustín ... Díaz Yanes. El cineasta de 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto' recobra esa vehemencia y lucidez a la hora de adentrarse en una inmersión en la historia a través de un relato vertebrado por el terrorismo etarra y los episodios de una infiltrada.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección y guion Agustín Díaz Yanes

Reparto Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo

Género Thriller/Terrorismo

El filme –uno de esos títulos que apenas ha sido sostenido en las salas diez días para ser estrenado en plataforma sin dar oportunidades alternativas– desprende ganas de contar, una estructura inteligente y una constante precisión para avanzar a golpe de realidad sin mediatizar la ficción y sus propios códigos. Díaz Yanes en 'Un fantasma en la batalla', entrelaza con mucha destreza la tensa peripecia de una agente encubierta dentro de ETA –sensacional el trabajo de Susana Abaitua– lo que permite a la película deslizarse por todos los límites del thriller a través del contexto histórico, político y social de sucesivas décadas.

Quizá haya una connotación que puede ser discutible en la caligrafía utilizada por el cineasta de 'Alatristre': la insistencia en determinados subrayados documentales extraídos de archivos, que rubrican cada uno de los pasos, hitos y situaciones en el tránsito de los acontecimientos. Pero la eficacia y experiencia de Díaz Yanes supera las dudas e interrogantes. La cinta se aferra a la complejidad de su guion y lo que es más loable no sufre arritmias ni giros sensacionalistas. Y además hace creer que no los necesita. Su intensidad reside en la sobriedad, apoyada por unas interpretaciones cómplices a modo de asideros de personajes y escenarios, que otorgan un halo de extraña autenticidad al filme. Su fuerza narrativa y su coherencia visual enmarcan al unísono este retrato que de alguna manera sintetiza y compendia muchos de los títulos que se han acercado con demora y timidez a la presencia terrorista. Hay austeridad transparente y gozosa y diáfana travesía. Y elegancia, empaque y un empeño en edificar una crónica que deja las esquinas abiertas a la reflexión. Sin duda, es inevitable la comparación, por reciente, con la excelente 'La infiltrada' de Arantxa Echevarría. Aquí son otras las pretensiones y miradas. Y no hay que olvidar en el tiempo (1993) títulos como el Mario Camus de 'Sombras en una batalla'. Díaz Yanes se crece en la tensión afilada sin descomponer el relato, eso tan manido y manipulado. Incluso se permite una libérrima y hermosa utilización de clásicos de la canción italiana.