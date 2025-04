Física, furiosa y fría

Se levanta el telón. Aparece un cineasta que ha dado muestras ya de talento en varios títulos, encabezados por la brillante 'Civil war'. A su ... lado, como colaborador/codirector asoma un exmarine. ¿Cómo se llama la película? Pues efectivamente una presidida por la palabra guerra. 'Warfare' es el fruto preciso, también aséptico y frío, del tándem Alex Garland, guionista y director, y Ray Mendoza, veterano Navy Seal. Ríanse de videojuegos, inmersiones virtuales y pizpiretas demostraciones de nueva tecnología.

Valoración Datos País EE UU

Año 2025

Dirección y guion Alex Garland, Ray Mendoza

Fotografía David J. Thompson

Reparto D'Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor

Género Bélico

El filme, basado en los recuerdos de quienes vivieron una experiencia extrema durante la guerra de Irak, la emboscada retorcida de un pelotón estadounidense, es un retrato de violencia en su fisicidad al límite, a modo de retrato bélico antibelicista (sin mensaje ni subrayados) y de supervivencia. 'Tiempo de guerra', redundante perogrullada en la distribución española, es una apuesta radical en su hiperrealismo, concisa en su uso del metraje, casi como una transmisión en tiempo real y con una virtuosa utilización del juego entre silencio y sonido. Desde el propio arranque con el corte abrupto entre la juerga de los componentes de ese destacamento y la oscuridad tenebrosa de un asalto callejero sin rumbo ni objetivo concretos. El cineasta de 'Ex Machina' y el militar estadounidense, veterano con su propia medalla al valor, imprimen un realismo furioso y feroz a su viaje al fin de la noche al que invitan al espectador para que viva en primera persona el horror.

No hay lecciones ni discursos. Los diálogos en su noventa por ciento son órdenes, claves, contraseñas y transmisiones. El resto es un silencio cruzado por los gritos del dolor, entre muertes, miembros amputados y pura y dura mirada realista, como si uno hubiese accedido a una grabación perdida de las muchas microbatallas que configuran la guerra moderna, al cabo el combate más viejo del mundo. Miedo y violencia son los verdaderos personajes. Una coreografía de dentro a fuera, de claustrofobia y no lugar, de tierra sin espacio y tierra de nadie. No hay héroes sino supervivientes. No hay más misión que la de salvarse y salvar al otro. 'Warfare' comparte un territorio visual con 'Black Hawk derribado' pero sin exaltaciones militares ni patrióticas. Cruda, tecnológicamente dominante, tensa, sensorialmente estremecedora, es una bomba donde lo humano está atrapado bajo un uniforme, el absurdo es el enemigo y la vida y la muerte están separadas por el acierto milimétrico de un código traducido en un cuerpo atravesado. --