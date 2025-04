Mecánico e insustancial

La huida hacia adelante del protagonista de este thriller de venganza sin convicción ni energía equivale en dimensión a los agujeros negros de su guion. ... Todo discurre de forma mecánica, archisabida pero aquí menos creíble, dada la ausencia de empatía entre personaje y actor, omnipresente en la pantalla para encarnar a un decodificador de la CIA.

Valoración Datos Año 2025

País EE UU

Dirección James Hawes

Guion Ken Nolan, Gary Spinelli

Reparto Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Caitriona Balfe

Género Thriller

Pero la mutación del inteligente funcionario en arriesgado viajero con hechuras de Jason Bourne es tan distante, inocente y burda como si el inspector Gadget fuese en su condición de cyborg con artilugios un Terminator letal. La gran fisura reside en que el cineasta James Hawes, director de 'Los niños de Winton', que ha sembrado su carrera de creaciones y realizaciones seriadas, desde 'Black mirror' a 'Penny Dreadful', se pone al servicio de su majestad Rami Malek, productor de 'Amateur' para que la cosa quede más clara.

Reiterativo y plomizo en ocasiones, con flashback vergonzantes es desigual en ritmo y confuso cuando los giros de guion requerían agitar el ingenio para dotar de brío y mayor cercanía al drama del punto de partida: una pérdida como resorte de transformación del investigador. Una novela de Robert Littell ya había servido de base para 'Servicios secretos paralelos', de Charles Jarrott. Ahora, 'Amateur' hace hincapié en la capa dramática para perfilar al personaje, pero los resultados están empobrecidos por la falta de carisma, la frialdad y el peso que las pantallas y la tecnología sofisticada adquiere en la trama sin que se integre de verdad en el engranaje itinerante de un filme sin personalidad visual. El cineasta de 'The Mill', funcional, con cierto pose de distancia elegante, no logra evitar que el origen trágico que desencadena el conflicto nazca acelerado. La intriga insípida y de manual no aprovecha ni la abierta crítica al sistema ni las posibilidades de un introvertido que descubre la pantalla de la realidad. Malek no se encuentra nunca con la criatura que encarna y el filme se resiente de ese lastre. Tampoco hay equilibrio a la hora de subordinar la acción a un retrato psicológico insuficiente. Del hackeo informático a la funcionalidad con la que se trata a muchos de los personajes que salen al paso, la orfandad argumental se revela más profunda según avanza el metraje. Su presunta atmósfera es un apaño para cubrir su minimalismo introspectivo que no puede ocultar las muchas historias, ya vistas, a las que recurre como un mestizaje maquinal. Carne quemada de plataforma.