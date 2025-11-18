El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Benjamin Netanyahu en el documental.
Crítica de cine: 'Expediente Netanyahu'

Mentiras y cintas de vídeo

Bonifaz. Filmoteca de Cantabria. Ciclo La Llave Azul. Mañana. ·

A través de un material insólito se revela un retrato de ambición y autoritarismo. El verdadero rostro, también en lo familiar, deja ver la dimensión del poder

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:53

Comenta

La imagen de un despacho vacío, funcionarial y algo aséptico, abre el filme. La silla, segundos más tarde, será habitada por Benjamin Netanyahu. Tras la ... cortina de humo, la sucesión de velos, las mentiras y los mecanismos de defensa, el excelente documento 'The Bibi Files' deja a la intemperie el retrato de los engranajes y maquinaciones del político para sostenerse en el poder. De la corrupción al genocidio en Gaza caben senderos que se bifurcan.

