Mentiras y cintas de vídeo
Bonifaz. Filmoteca de Cantabria. Ciclo La Llave Azul. Mañana. ·A través de un material insólito se revela un retrato de ambición y autoritarismo. El verdadero rostro, también en lo familiar, deja ver la dimensión del poder
Santander
Martes, 18 de noviembre 2025, 11:53
La imagen de un despacho vacío, funcionarial y algo aséptico, abre el filme. La silla, segundos más tarde, será habitada por Benjamin Netanyahu. Tras la ... cortina de humo, la sucesión de velos, las mentiras y los mecanismos de defensa, el excelente documento 'The Bibi Files' deja a la intemperie el retrato de los engranajes y maquinaciones del político para sostenerse en el poder. De la corrupción al genocidio en Gaza caben senderos que se bifurcan.
-
Año 2024
-
País Estados Unidos
-
Dirección Alexis Bloom
-
Intervenciones Benjamin Netanyahu, Ami Ayalon
-
Género Documental
Docuthriller, mentiras y cintas de vídeo. Se escuchan cosas sorprendentes, es un material poderoso y al margen de las localizaciones y deslocalizaciones históricas, revela y transparenta los relatos intrincados del poder. Y, por supuesto, lo mesiánico y lo paranoico. Desde que las imágenes y contenidos filtrados de los vídeos de interrogatorios policiales, que hay detrás de los juicios por corrupción contra el primer ministro israelí, llegaron a manos de los cineastas, hasta los acontecimientos que se han sucedido en los dos últimos años el documental adquiere otra textura y categoría.
Testimonios y voces de familiares, amigos u opositores, construyen en el filme de Alexis Bloom –vetado, por supuesto, en Israel– un caleidoscopio en el que subyacen zonas oscuras que permiten tejer los entresijos de los argumentos del mandatario en su huida hacia adelante (que incluyen desde lo micro, el matrimonio, a lo macro, la política del estadista dispuesto a convertirse en rey sol) y en sus puntos de fuga. Lo curioso es que las imágenes inéditas de los interrogatorios judiciales y policiales llegaron a Bloom y al productor Alex Gibney con calidad desigual, problemas de audio y sincronización, con el reto de adentrarse en un material en hebreo de miles de horas. 'Expediente Netanyahu' a veces puede provocar distancia respecto a algunos hechos y descripciones más localistas, pero su edificación permite arañar en esa telaraña de causas y consecuencias que oprimen y exprimen el sistema al antojo de una trama de corrupción. Una fachada tras la que fluye el magma del autoritarismo. La cineasta de 'Anita Pallenberg: musa de los Rolling' abre el armario familiar, la esposa y el hijo de Netanyahu, de par en par y el retrato gana en contundencia. «Todo esto es mentira, ¡mentira!». «La prensa está creando el caos». «¿Usted cree que yo voy a contar las botellas de champán que me regalan los amigos cuando tengo cohetes de nuestros enemigos apuntándonos?». El déspota en carne viva. Una hipérbole muy cierta.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión