Rebecca Ferguson se mueve como pez en el agua.
Crítica de cine: 'Una casa llena de dinamita'

La realidad muy real

Netflix ·

Un artefacto implacable, preciso y eficaz, basado en la reiteración coral. El peligro y el temor nuclear mediante un rotundo mecanismo de relojería

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:23

Cuando uno trata de buscarle tres pies al gato, Kathryn Bigelow ya ha puesto el cascabel a sus criaturas, al espectador y al engranaje implacable ... de su último filme. Un artefacto de una precisión sin escisiones ni fisuras, de una precisión perfeccionista entre forma y fondo, entre lo que quiere contar desde el minuto uno a las diversas fases de una cuenta atrás terminal. Lo sugerente, aunque lo presentíamos, es que lo que transparenta este thriller político vibrante y sin concesiones –no tiene ninguna duda en convertirse en bucle asfixiante y repetitivo como declaración de principios– suena a verdad, se postula cercano y siembra temblores y miedos ante la posibilidad de que el peligro nuclear sea una cruel certeza.

