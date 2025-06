Tatuaje de celofán

Quizás la creación de un tatuaje sea un arte como insinúa este paseo vulgar de pseudo romanticismo que no merece tal nombre. La película que ... da cabida a frases como «dice algo de lo que no puedes expresar de otra manera», nada tiene de hecho artístico: sin saber de verdad muy bien si se refiere al tatuador, al sexo por llegar que se anuncia más que un semáforo o al protagonista salido de una fábrica de rebeldes replicantes.

Valoración Datos Año 2025

País EE UU.

Dirección Nick Cassavetes

Guion Sharon Soboil

Reparto Chase Stokes, Sydney Taylor, Alexander Ludwig, Natalie Alyn Lind

Género Drama romántico

En 'Almas marcadas: rules+shaw' todo es ordinario e insustancial pero lo peor es que trata de disfrazarse de una capa de gravedad, de hondura sobre el deseo y el amor imposible. Tontorrona, superficial, ni la coartada joven ni la estética de salón pueden maquillar semejante bodrio. Un supuesto conflicto perfuma la cosa. En realidad ya que el tatuaje parece ser el mantra que atraviesa la ficción –que grita 'aquí nace una franquicia'– la película es precisamente un elogio de la epidermis. Solo posee una capa y a la segunda secuencia parece haber rendido ya cuentas de su irrisoria fórmula gastada de cine con un destinatario que no piense mucho, de su falta de pulso dramático, de su enredo caducado.

Con raíces en un fenómeno de fundamento literario, la película se centra en una estudiante de medicina y ese rebelde sin causa tatuador de día y buscador de noche. A priori, chica dulce que se enamora de chico malote y con mucha vida dentro. O sea, una historia manoseada con fiestas, copas y esa sombra de destrucción y autodestrucción que no resiste una segunda lectura de guion. Lo sorprendente es que los tópicos que habitan en esta cinta, planificada seguramente de acuerdo a todas las cuotas medidas para satisfacer a públicos potenciales, está firmada por Nick Cassevetes, cineasta de 'El diario de Noa'. Imagino que en el encargo habrá existido la tentación de la taquilla pero el director no ha contado con ninguno de los factores que levemente se posan en la pantalla. Ni pasión, ni sentimientos en carne viva ni intentos de jugar con ambigüedades o ironías. El cineasta de 'John Q' y 'Alpha Dog' se limita a mostrar, que no a contar, ilustrando con superficialidad las novelas de Jay Crownover. Lo convencional desde una mirada de prospecto de refresco con las cantidades justas para no arriesgarse ni columpiarse. Amor y lujuria con receta.