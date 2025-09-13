La cultura de Cantabria alza la voz para denunciar el genocidio en Gaza El actor Carlos Bardem, que asistió al acto de lectura del texto en El Sardinero, hizo un llamamiento a la movilización ciudadana: «Salir, protestar, hablar, gritar».

Guillermo Balbona Santander Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:58 | Actualizado 16:16h.

«La completa destrucción de la vida en la franja, mientras en Cisjordania se perpetra la limpieza étnica de la población palestina, hace que no podamos callar ante este genocidio». El ámbito de la cultura de Cantabria alzó la voz este sábado para denunciar la situación de destrucción y aniquilación que vive Gaza. Más de doscientas personas se dieron cita en el Auditorio de El Sardinero para expresar su condena canalizada a través del Manifiesto, 'La cultura de Cantabria frente al genocidio', que ya había sido suscrito por más de 150 profesionales de diversos sectores del mundo de la cultura de la comunidad y que fue leído en público durante un acto emotivo y simbólico. El actor y escritor Carlos Bardem, presente estos días en Santander con motivo del Festival de Cine, intervino al inicio del acto para sumarse a la iniciativa y denunciar el genocidio que «el Estado de ocupación de Israel, con el apoyo de Estados Unidos y la complicidad de Europa está perpetrando contra el pueblo palestino», tal como reza el manifiesto. En el auditorio se guardó un minuto de silencio por las más de 66.000 víctimas, y no faltaron los aplausos simbólicos para abrazar las palabras del manifiesto y el grito implícito de libertad para el pueblo palestino.

Desde la reivindicación del pensamiento crítico y el valor de «nombrar lo que está ocurriendo como genocidio», el manifiesto subraya que desde que comenzó la nueva ofensiva del ejército y gobierno sionista tras los atentados de Hamas el 7 de octubre de 2023, las formas de violencia sobre el pueblo palestinio han adquirido dimensiones catastróficas».

Ampliar El Auditorio de El Sardinero acogió el acto en el que se leyó el Manifiesto 'La cultura de Cantabria frente al genocidio', que han suscrito más de 150 profesionales de diversos sectores del mundo de la cultura de la comunidad. Juanjo Santamaría

La iniciativa surgida semanas antes desde la sociedad civil vinculada al ámbito artístico, creativo y cultural de Cantabria, se define por su carácter plural, agregador y transversal, al reunir personas de distintas disciplinas, trayectorias y expresiones culturales: desde la cultura de base y la contracultura, hasta la cultura más institucional. Artistas, poetas, músicos, periodistas, profesionales de la escena y el arte, escritores, gestores culturales y docentes, además de otros muchos nombres que ya han mostrado su adhesión, firman el texto ante la urgente visibilización de la situación en Gaza.

El manifiesto, leído por la cantante y compositora Inés Fonseca y el poeta José Elizondo, contiene además también una doble demanda al Gobierno regional y al Ejecutivo del Estado. «Sobran evidencias y razones para que exijamos al Gobierno de Cantabria que haga una declaración institucional de condena del genocidio en la que inste al Gobierno de España a suspender relaciones diplomáticas y comerciales con Israel mientras no se garantice un alto el fuego definitivo ni se adopten medidas reales de protección y asistencia a la población gazatí».

La contundencia del manifiesto se refleja en una exigencia y una llamada finales. La primera: «Justicia y reparación para el pueblo palestino». Y un llamamiento a la sociedad cántabra «para que nos muestre indiferente ante esta barbarie televisada. Los derechos humanos no se negocian».

Carlos Bardem, autor de 'Alacrán enamorado', en su intervención hizo un llamamiento a la movilización ciudadana: «Salir, protestar, hablar, gritar. Esto es un genocidio y el poder no quiere que nos movilicemos». El actor subrayó que «las cosas son muy simples: asesinan niños y mujeres todos los días». El activista medioambiental que ha alzado la voz a la hora de denunciar el genocidio desde diversas plataformas y espacios públicos pidió a los asistentes «No callar y contagiar a otras personas con el compromiso en la defensa de los derechos humanos». Además de elogiar la valentía de los creadores cántabros al dar este paso, recordó las palabras de Tolstoi («Si sientes dolor, estás vivo, pero si sientes el dolor de los demás, eres humano») para parafrasearlo y expresar que «si te duele que maten niños, eres humano».