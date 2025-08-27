El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Cultura lanza ocho piezas audiovisuales de patrimonio inmaterial en el circuito 'Origen'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

Cultura ha lanzado ocho piezas audiovisuales con información básica sobre el patrimonio cultural intangible de Cantabria, dentro de las actividades programadas por el circuito 'Origen cultura' que se desarrolla en diez localidades de la región. El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, apunta que esta iniciativa tiene por objeto «acercar este legado frágil y de difícil conservación, al mayor número de personas posible. Por ello, ha continuado diciendo, material audiovisual está a disposición gratuita de cualquier medio de comunicación, centro educativo, feria o evento cultural o turístico que desee divulgar y sensibilizar sobre el folclore de la tierra». Para el titular de Cultura, esta edición es un «complemento perfecto al circuito 'Origen', que lleva nuestra música y danza tradicionales, por distintos lugares de Cantabria, y en el que participan nuestros más reconocidos coros y grupos de danzas tradicionales, junto con agrupaciones y solistas que están trabajando sobre nuevas lecturas de nuestro folclore, y que ofrecen una amplia visión del mismo». En estas píldoras audiovisuales de poco más de dos minutos de duración «nos apoyamos en personas y entidades del mundo del folclore de Cantabria para compartir información sobre instrumentos, tradiciones e historia de nuestra tierra y así divulgar conocimientos básicos del patrimonio cultural al público general», comparten las coordinadoras de Origen, Marta Romero y Nerea Soto. En total se trata de ocho piezas que se irán publicando en las próximas semanas. Cada una de ellas trata un tema: los coros ronda, el rabel, la pandereta, las danzas, la gaita, el acordéon, los piteros y las bandas de folk. Un material audiovisual realizado por la productora El Cuartuco.

El primero de los vídeos se centra en el instrumento del acordeón y en las orquestucas de pueblo que recorrían los pueblos de Cantabria en tiempos de la posguerra, haciendo olvidar la murria y pesadumbre de la época a través de la música y el acompañamiento del baile, tanto lo sueltu como a lo agarráu. De la mano del músico, docente e investigador Mariu Torre, el espectador se adentrará en la temática con Tudanca de fondo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  2. 2

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  3. 3

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  4. 4

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo
  5. 5 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  7. 7

    La valdaliega que tanta felicidad cocinó en sus fogones
  8. 8 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  9. 9

    La residencia de Rubayo alivia la demanda de la dependencia en Cantabria con 120 nuevas plazas
  10. 10

    Santander acogerá el 7 de septiembre la Romería del Faro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cultura lanza ocho piezas audiovisuales de patrimonio inmaterial en el circuito 'Origen'