Cultura lanza ocho piezas audiovisuales de patrimonio inmaterial en el circuito 'Origen'

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cultura ha lanzado ocho piezas audiovisuales con información básica sobre el patrimonio cultural intangible de Cantabria, dentro de las actividades programadas por el circuito 'Origen cultura' que se desarrolla en diez localidades de la región. El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, apunta que esta iniciativa tiene por objeto «acercar este legado frágil y de difícil conservación, al mayor número de personas posible. Por ello, ha continuado diciendo, material audiovisual está a disposición gratuita de cualquier medio de comunicación, centro educativo, feria o evento cultural o turístico que desee divulgar y sensibilizar sobre el folclore de la tierra». Para el titular de Cultura, esta edición es un «complemento perfecto al circuito 'Origen', que lleva nuestra música y danza tradicionales, por distintos lugares de Cantabria, y en el que participan nuestros más reconocidos coros y grupos de danzas tradicionales, junto con agrupaciones y solistas que están trabajando sobre nuevas lecturas de nuestro folclore, y que ofrecen una amplia visión del mismo». En estas píldoras audiovisuales de poco más de dos minutos de duración «nos apoyamos en personas y entidades del mundo del folclore de Cantabria para compartir información sobre instrumentos, tradiciones e historia de nuestra tierra y así divulgar conocimientos básicos del patrimonio cultural al público general», comparten las coordinadoras de Origen, Marta Romero y Nerea Soto. En total se trata de ocho piezas que se irán publicando en las próximas semanas. Cada una de ellas trata un tema: los coros ronda, el rabel, la pandereta, las danzas, la gaita, el acordéon, los piteros y las bandas de folk. Un material audiovisual realizado por la productora El Cuartuco.

El primero de los vídeos se centra en el instrumento del acordeón y en las orquestucas de pueblo que recorrían los pueblos de Cantabria en tiempos de la posguerra, haciendo olvidar la murria y pesadumbre de la época a través de la música y el acompañamiento del baile, tanto lo sueltu como a lo agarráu. De la mano del músico, docente e investigador Mariu Torre, el espectador se adentrará en la temática con Tudanca de fondo.