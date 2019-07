Doscientos dibujos, maquetas e ilustraciones de Mariscal se suman al Archivo Lafuente Javier Mariscal: 'Perez 24 horas', original publicado en 'Pauperrimux Comix', 1974. / Archivo Lafuente Entre los originales del fondo incorporado esta semana, destacan las obras que se publicaron durante las décadas de los setenta y ochenta, en los fanzines y cómics más representativos GUILLERMO BALBONA Santander Domingo, 7 julio 2019, 08:53

Lo confesaba José María Lafuente recientemente, en una entrevista a este periódico, al revelarse su proceso de negociación con Javier Mariscal para adquirir la colección del diseñador: «Estamos construyendo un archivo dentro del Archivo. Un archivo que tendrá vida propia y al que se están sumando de manera entusiasta múltiples creadores. Se trata de contribuir a hacer visible un relato de lo sucedido en España durante el periodo de la Transición (1973-1983). Hace cuatro años que iniciamos este trabajo; explorar, recuperar, contextualizar y poner en valor determinadas miradas, gestos y actitudes que han quedado un poco orilladas de los discursos oficiales». Dicho y hecho. Desde esta semana, en que se cerró definitivamente la operación entre el editor y empresario y el artista, el fondo del creador de Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 , ha pasado a enriquecer ese proyecto tan definido que tiene su reflejo en investigación, catálogos, libros y exposiciones como la que se exhibe este verano en La Casa Encendida de Madrid.

El pasado viernes recaló en Santander este nuevo fondo que en el futuro formará parte de la sede del Archivo integrada en el centro asociado al Museo Reina Sofía, previsto en el antiguo inmueble del Banco de España. La colección de Javier Mariscal que se integra ahora en el Archivo Lafuente desde este viernes se compone de unos doscientos elementos. Entre los originales -que suponen la mayor parte de la colección, unos ciento cincuenta-, este conjunto incluye las obras que se publicaron durante las décadas de los setenta y ochenta, en los fanzines y cómics más representativos de entonces: El Rrollo Enmascarado (1973), Pauperrimux Comix (1974), Diploma d'Honor (1974), De Qvommic (1974), Purita (1975), A Valènciaa (1975), Nasti de plasti (1976), El sidecar (1976) y A la calle (1977).

Además de ello, en este grupo se hallan originales que se publicaron en significativas revistas de la época, como Star, Rock Comix o El Víbora, entre otras.

La recién adquirida colección se inserta en otro conjunto mayor sobre la contracultura

El diseñador nacido en Valencia (1950) y afincado en Barcelona cerró su estudio hace cuatro años y salió a la luz pública para confesar que estaba arruinado. No obstante, ha admitido en ocasiones haber sabido reinventarse. El creador de 'Chico y Rita', filme de Fernando Trueba, culpó a la crisis y a su falta de previsión la situación a la que había llegado. En un reciente acto público en Castellón Mariscal ensalzó el valor de la cultura: «Gracias a la cultura no nos suicidamos, te das cuenta de que no estás solo, que hay gente con tus mismos sentimientos. La cultura, es una mayonesa que une a la sociedad y nos hace entender quiénes somos».

Además de los fondos citados, la colección sumada al Archivo Lafuente incluye decenas de originales relacionados con 'Gran Hotel', la primera exposición individual de Mariscal, que tuvo lugar en diciembre de 1977 en la galería Mec Mec (Barcelona). La muestra tuvo gran repercusión y en su preparación colaboraron activamente sus compañeros del Grupo El Rrollo. Para la misma, además, el artista preparó diversas publicaciones autoeditadas: el libro de artista Metrópolis 1983, El Señor del caballito -donde aparece el ascendente del futuro Cobi-, Apuntes de Garriris y Palmeras. Los originales de la colección también incluyen dibujos, bocetos, ilustraciones, maquetas, historietas inéditas, etcétera, que ayudan a comprender el contexto en el que se crearon las obras. El fondo se completa con publicaciones de época que sirven de bibliografía.

Javier Mariscal: 'Tardor a L'orient', original publicado en 'Diploma d'Honor' (1974) y en la cubierta posterior de 'El Rrollo' (1975). / Archivo Lafuente

La recién adquirida colección de Mariscal se inserta ya en ese otro conjunto más grande dentro del Archivo Lafuente. Este corpus propio reúne a los principales creadores y obras de la contracultura y el underground españoles, de la década de los setenta e inicios de los ochenta, y suma ya más de 8000 elementos. Se trata de una agrupación de obras y documentos que destaca, entre otros factores, por su variada tipología: «Obras originales, publicaciones, fotografías, diapositivas, negativos, películas, correspondencia, carteles, tarjetas, y demás material documental y efímero».

Premio Nacional y Premio Goya, Mariscal se instaló en los setenta en Barcelona para realizar estudios de Diseño Gráfico en la Escuela Elisava. Allí entró en contacto con otros historietistas e ilustradores del momento como Mique Beltrán, Daniel Torres o Sento. Juntos montan 'El rollo enmascarado', colectivo especializado en el cómic «underground».

En los 80, realizó sus primeros trabajos como interiorista -destaca su diseño para el bar Dúplex de Valencia- y diseñador de objetos, que muy pronto le valen reconocimiento nacional e internacional. De entre sus trabajos más conocidos destaca sin duda la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, Cobi. Y 'Chico y Rita', la película de animación, que fue nominada a los Oscar. Historietista y diseñador, dibujante siempre, Mariscal comenzó su andadura profesional en el mundo del cómic para, a partir de ahí, adentrarse en la ilustración, la escultura, el diseño gráfico, el interiorismo y el diseño de producto. El Gran Hotel Domine de Bilbao, frente al Museo Guggenheim o la planta 11 del hotel Silken Puerta de América junto a identidades corporativas y una gran exposición retrospectiva sobre su obra se han sucedido en estos años.

Varios autores: 'Muy pronto Elrrollo', original de anuncio de 'El Rrollo', 1973. / Archivo Lafuente

