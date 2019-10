Silvia Villaú | Actriz y coreógrafa «Todos tenemos escondido un Mr. Hyde» La actriz Silvia Villaú interpreta a Lucy, la prostituta de la que se enamora Jekyll. / Theatrae Properties El musical 'Jekyll&Hyde' llega este jueves al Palacio de Festivales con la música en directo de un pianista y veinte artistas en el escenario LOLA GALLARDO Santander Sábado, 5 octubre 2019, 16:16

Es la lucha entre el bien y el mal que habita en cada uno de nosotros. Una dualidad personificada en el Dr. Jekyll y su malvado alter ego Mr. Hyde. El musical 'Jekyll&Hyde' llega mañana al Palacio de Festivales con una cuidada escenografía, vestuario de época y unos efectos especiales que crean una atmósfera Victoriana del Londres más apasionante y tenebroso del siglo XIX. La joven actriz y cantante sevillana Silvia Villaú está al frente de la dirección actoral y la coreografía, además de interpretar a Lucy, la prostituta que enamora a Jekyll.

-¿Qué tiene de especial este 'Jekyll & Hyde'?

-Es un musical original de Broadway que estrenamos hace casi veinte años en España con el cantante Raphael y ahora lo volvemos a representar de una manera más dinámica, con más ritmo y frescura. Es la historia de Jekyll que se convierte en Hyde y habla de la doble personalidad del ser humano, del bien y del mal. Todos tenemos escondido un Hyde que en algún momento puede salir a la luz.

-¿Por qué suben al escenario un musical de terror?

-A nivel de puesta en escena, texto, historia y música, es un clásico del género musical. Siempre se tiende más a la comedia, pero este pertenece a un género gótico, más oscuro, de los que hay pocos y es digno de ver. Es un estilo más thriller, oscuro, más de suspense... Y a nivel musical es espectacular, igual que la escenografía con la niebla de Londres y la oscuridad de la noche. Logramos crear una atmósfera victoriana del Londres más apasionante y tenebroso.

-¿Es directora actoral, cómo ha sido el proceso para elegir a los actores?

-He trabajado uno a uno con todos los actores para definir bien cada personaje y preparar cómo actuar y cómo relacionarse con el resto del equipo. Al igual que las canciones, no se trata de poner un disco, sino matizar mucho la interpretación por encima de las canciones. En Santander habrá un pianista tocando en directo algunos de los temas.

-¿Con quién se queda, con Jekyll o con Hyde?

-El personaje está interpretado por el actor y cantante mexicano Abel Fernández y es un bombón de los musicales porque te da la oportunidad de interpretar al bueno y al malo. Me gustan los dos, porque cada uno tiene sus cosas buenas. Jekyll es el doctor amable y sus frases son muy bonitas, pero Hyde te deja sin respiración. Abel Fernández está espectacular porque pone una voz y unas caras que dan miedo de verdad. No tiene efectos en la voz, es todo natural y resulta espeluznante, cuando le escuchas dan ganas de salir corriendo.

-Usted es también la protagonista femenina del musical.

-Interpreto a Lucy, la prostituta que trabaja en un burdel al que un día llega Jekyll en su despedida de su soltero con sus amigos. Conoce a Lucy y se medio enamoran... Yo represento el lado prohibido de la obra.

-¿Un actor de musical debe cuidarse de forma especial para poder cantar, interpretar y bailar a la vez?

-Sí, no es solo la técnica vocal, es también baile e interpretación. El musical es una profesión completa que te da la posibilidad de cantar, bailar e interpretar en una misma obra. De pequeña me preguntaban si me gustaba más cantar o bailar y no sabía qué decir.... porque me gustaba todo. Ahora hago las tres disciplinas y en este espectáculo me encuentro en mi salsa.

-También ha creado la coreografía, más de 150 trajes de época...

-La coreografía tiene mucha energía, precisión y es muy efectiva. Sirve de apoyo a la música y al texto que se interpreta. Somos veinte artistas en el escenario y la mayoría son actores y cantantes que se defienden bien cantando. No son coreografías de ballet, sino que son más de golpes de efecto.

-La obra es una producción de Theatre Properties que esta semana también acerca a Santander el musical 'Annie'. Es como el yin y el yang...

-Sí, es cierto. Afortunadamente la gente ha vuelto al teatro y esta compañía pone en cartel obras para todos los gustos. Theatre Properties suele tener de gira un espectáculo familiar y otro más para adultos. 'Annie' es un caramelo, divertido, alegre y colorido. Es un estilo muy diferente a 'Jekyll & Hyde'.

-¿Qué ingredientes debe tener un buen musical?

-Una buena puesta en escena, buenos profesionales sobre el escenario, buenas voces y una buena dirección escénica. Un musical debe tener un poco de magia y emocionar al público, poner el vello de punta y ser emotivo. Tiene que tocar la fibra sensible al público y que diga ¡guau!

-¿Qué nivel tiene el teatro musical en España?

-Ha pegado un 'boom' bastante fuerte. En los años noventa había solo un musical en Madrid y apenas salían de gira. Hoy se mueve mucho más y a un nivel muy bueno. Hay muchas producciones y títulos potentes. Hoy el espectador elige lo que quiere ver antes sólo había una obra.

-¿Qué tienen los musicales que le atraen tanto?

-Desde pequeñita he sido siempre muy payasa porque me gustaba actuar. Con 3 añitos bailaba y con 9 cantaba. Nunca supe por qué decantarme y cuando conocí el teatro musical pensé ¡esto es lo mío!

-¿Hay algún musical que le gustaría protagonizar?

-Recuerdo mi primer musical, 'La Bella y la Bestia'. Cuando lo vi pensé que quería ser Bella.... Era pequeña y en esa época todas las niñas queremos ser princesas. No ha sido el caso pero he hecho papeles como Peter Pan o Jazmín en Aladdin. Es una suerte trabajar en lo que a uno le gusta.

-Pero estudió Periodismo...

-Sí. Mis padres siempre me decían que estudiara una carrera porque el mundo de los artistas es complicado. Y estudié periodismo porque me permitía acercarme al mundo de la radio y la televisión. Me encantaba el diseño y, de hecho, los carteles de Jekyll y Annie los hice yo. Terminé la carrera trabajé en Informativos en Tele 5, pero decidí ir a Madrid a trabajar en el teatro musical. Estudié y empezaron a salirme trabajos y hasta hoy.