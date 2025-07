Un patrocinador anónimo salva el Regional

A un día del comienzo del campeonato, habrá Regional de Primera Categoría. Un patrocinador anónimo ha anunciado a los jugadores que se hace cargo del ... importe que solicitaban, en total 1.800 euros, para disputar el torneo y este viernes, a las 15.00 horas, sonará la madera en las boleras de Cueto y Peñacastillo.

Se pone fin así a unos días de incertidumbre, al mostrar los bolistas su disposición a no jugar si no percibían dietas. Entre los 16 clasificados, la cantidad ascendía a 1.800 euros. La federación ya había aprobado en asamblea que no las iba a haber para los Regionales y los jugadores consideraban que eran los únicos que no percibían dinero alguno en una competición de este tipo. Entre medias, la peña organizadora, Bansander. La situacion ha derivado en unos días de tensión y se ha llegado hasta la víspera del campeonato, pero finalmente, la madera resonará en las boleras para proclamar al campeón de Primera Categoría.