Espectáculo de videomapping, luz y sonido, hoy, para celebrar el aniversario del Palacete

Cuatro pases entre las diez y las once de la noche de un espectáculo de videomapping, luz y sonido canalizarán la celebración del 40 aniversario (1985-2025) del Palacete del Embarcadero como espacio de arte, organizado por la Autoridad Portuaria con la colaboración del Ayuntamiento de Santander. El Palacete es hoy, apenas unos meses después de su tercera obra de rehabilitación como sala de exposiciones, «un espacio de referencia en la vida cultural de Santander y Cantabria». La intervención, a cargo de Ruido Interno, transformará el Palacete del Embarcadero en un lienzo vivo para narrar su propia historia. Mediante la técnica de video mapping se proyectarán imágenes y animaciones que representan diferentes épocas del edificio: «La presencia del mar, su construcción original como estación marítima de pasajeros, la evocación y el recuerdo de algunas de las múltiples exposiciones y artistas que han dado vida a la sala, así como un guiño hacia el futuro a través de visuales más impactantes como elemento simbólico, que nos hablan de la energía que cada exposición.

Además, se incorporarán dos bailarinas en la cubierta representando el paso del tiempo y la constante transformación: serán las encargadas de activar el cambio. Sus movimientos se mezclarán con las proyecciones, como si estuvieran creando la historia del Palacete. La música ha sido compuesta especialmente para la ocasión, así como los efectos de sonido, que reforzarán la atmósfera sensorial y emotiva del evento ha dejado en este espacio».

Por otra parte, la Autoridad Portuaria y el Proyecto Espora han previsto hoy una visita guiada a la exposición Transatlántido' de José Luis Vicario. La cita, a mediodía, responde a una mediación de Itsaso Iribarren. La actividad gratuita con inscripción previa, ahonda en el cruce entre escultura y poesía, los dos lenguajes principales que vertebran la muestra de Vicario en la Nave Sotoliva. Una instalación que desborda los límites tradicionales del arte, en la cual «afinaremos nuestras miradas para acceder a los múltiples significados que, de manera intuitiva, nos proponen las piezas que componen la instalación». Itsaso Iribarren Muñoz es artista e investigadora. Su ámbito de acción abarca tanto la creación artística como los procesos de investigación que ésta genera. Sus obras giran en torno al cuerpo en movimiento y los sistemas corporales que lo componen, profundizando en las relaciones con otros cuerpos, la tecnología y los entornos urbanos en los que habita. Busca en las técnicas somáticas y en la expresión corporal metodologías y herramientas que le permitan generar espacios híbridos entre las artes y la educación.